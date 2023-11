Technologie und Fachwissen von Trilliant unterstützt das Versorgungsunternehmen weiterhin bei der Umsetzung seiner Energiewende-Vision

Trilliant, ein führender internationaler Anbieter von Lösungen für Advanced Metering Infrastructure (AMI), Smart Grid, Smart Cities und IIoT, gab heute bekannt, dass Tenaga Nasional Berhad (TNB), der größte Stromversorger Malaysias und ein führendes Versorgungsunternehmen in Asien, die gemeinsame Partnerschaft verlängert hat. Trilliant wird TNB bei der weiteren Beschleunigung der landesweiten Bereitstellung von intelligenten Stromzählern (Smart Meter) unterstützen, um seine Energiewende-Vision zu verwirklichen.

TNB und Trilliant sind 2017 eine strategische Partnerschaft eingegangen, um den landesweiten Plan des Versorgungsunternehmens für die Bereitstellung von Smart Meter zu unterstützen und eine gemeinsame Markteinführungsstrategie zu verfolgen. Diese soll Innovationen voranzutreiben und intelligente Kommunikationslösungen für Versorgungsunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum und anderen ausgewählten Regionen verfügbar machen. Diese Partnerschaft bietet TNB die Unterstützung, die es in naher Zukunft benötigt, um seine Einführung von intelligenten Stromzählern fortzusetzen. Dazu zählen Zugang zu der AMI-Netzwerktechnologie der nächsten Generation von Trilliant sowie ein fünfjähriger Wartungs- und Betreuungsvertrag.

Durch die Zusammenarbeit haben die flexiblen Lösungen von Trilliant TNB dabei geholfen, die Effizienz bei der Abrechnung zu steigern, Prognosen und Planung zu verbessern und das Ausfallmanagement zu optimieren. Damit ist das Versorgungsunternehmen in der Lage, die Vorteile für seine Kunden weiter auszubauen und Verbrauchern mehr Kontrolle über ihren Energieverbrauch zu geben.

"Wir schätzen unsere langjährige Partnerschaft mit TNB und fühlen uns geehrt, das Unternehmen bei der Verwirklichung seiner Ziele und seiner innovativen Energiewende-Vision weiterhin zu unterstützen", sagte Andrew C. White, Chairman und CEO von Trilliant. "Unsere Organisationen teilen die Vision, positive Veränderungen für eine sauberere und nachhaltigere Zukunft voranzutreiben. Wir sind stolz darauf, daran Teil zu haben, die Region auf ihrem Weg zur Klimaneutralität zu begleiten."

"Die Dringlichkeit, die Energiewende zu beschleunigen, ist unbestreitbar, und wir können diese Aufgabe nicht alleine bewältigen. Wir streben strategische Partnerschaften mit gleichgesinnten Organisationen wie Trilliant an, in denen komplementäres Fachwissen gebündelt wird, um Innovationen voranzutreiben. Gemeinsam werden wir ein Energie-Ökosystem erschaffen, das tief integriert, kundenorientiert, intelligent, hypervernetzt und agil ist und die vor uns liegenden Herausforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit bewältigen kann", sagte Dato' Seri Ir. Baharin Din, President und CEO von Tenaga Nasional Berhad.

Angetrieben von einem beharrlichen Einsatz für Nachhaltigkeit und unermüdlicher Innovation ist TNB Vorreiter bei der Umsetzung der Energiewende und steht im Einklang mit Malaysias konsequenter Agenda zur Bekämpfung des Klimawandels, zur Sicherung eines anhaltenden Geschäftswachstums und zur Beschleunigung des TNB-eigenen Nachhaltigkeitsziels, bis 2050 Netto-Null-Emissionen, sprich Klimaneutralität, zu erreichen.

"Wir machen uns die transformative Wirkung von Technologie und Innovation zunutze und modernisieren konsequent unsere digitalen Grundlagen, um sie nahtlos mit unserer Energiewende-Strategie in Einklang zu bringen. Diese Strategie zielt darauf ab, das Energie-Trilemma über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg anzugehen, unser Engagement für Nachhaltigkeit zu erfüllen und das Geschäftswachstum zu fördern. Gleichzeitig betreten wir Neuland im Bereich der Energiewende und verfolgen unbeirrt unser Ziel, die Dekarbonisierung bei der Stromerzeugung zu beschleunigen, flexible und grenzüberschreitende Netze zu entwickeln und die sektorübergreifende Elektrifizierung und sowie die Entstehung von Prosumenten zu fördern", fügte Baharin hinzu.

Das Gesamtkonzept von Trilliant gegenüber TNB umfasst das Trilliant-Kommunikationsmodul, das vor Ort in Malaysia hergestellt wird und in jeden intelligenten Zähler integriert ist. Darüber hinaus hat Trilliant ein zuverlässiges Netzwerk eingerichtet, um das hohe Datenvolumen zu bewältigen, das von den intelligenten Zählern erzeugt wird.

"TNB ist sich der Bedeutung von Daten bewusst, und unsere Technologie hat dem Unternehmen die Möglichkeit gegeben, zeitnahe, datengestützte Entscheidungen zu treffen, was wiederum die Netzverfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Planung optimiert und gleichzeitig fortschrittliche Anwendungen wie Time-of-Use-Tarife, Prepaid-Metering und Demand Response ermöglicht", sagte Eugene Loke, Geschäftsführer, APAC, bei Trilliant. "Die Lösungen von Trilliant unterstützen Unternehmen, die sich der Energiewende stellen, effizient und sicher, unabhängig in welchem Stadium sie sich befinden. Wir sind stolz darauf, mit innovativen Marktführern wie TNB zusammenzuarbeiten, ihre Strategien zu stärken und sie beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen."

Die Power of Choice

Das End-to-End-Lösungsportfolio von Trilliant bietet Versorgungsunternehmen und intelligenten Städten die Power of Choice (Möglichkeit der Wahl). Die flexible, mehrstufige Plattform ist geräteunabhängig und sorgt für optimale Endpunkte und Ergebnisse, sodass Versorgungsunternehmen ihre Anlagen optimieren und ihren Kunden Mehrwertdienste anbieten können. Die Flexibilität, die Power of Choice bietet, ermöglicht es den Kunden von Trilliant, Endgeräte von globalen Herstellern auszuwählen oder die Schaffung lokaler Arbeitsplätze durch die Herstellung im eigenen Land zu unterstützen.

Trilliant ist davon überzeugt, dass AMI-Anwendungen über die reine Abrechnung hinausgehen. Sie sind entscheidend für die betriebliche Effizienz und die Erfüllung der sich entwickelnden Erwartungen der Verbraucher, die sich mehr Kontrolle über ihren Energieverbrauch, sauberere und nachhaltige Energiequellen und ein zuverlässiges Netz wünschen, das sich an veränderte Umstände anpassen kann. Die beschleunigte Einführung von erneuerbaren Energien und Elektrofahrzeugen erfordert zusätzliche Lösungen zur Unterstützung der Energiewende, und das Unternehmen arbeitet mit Kunden zusammen, um Anwendungen wie die Distribution Automation (Verteilungsautomatisierung), die Überwachung der variablen erneuerbaren Energieerzeugung, die Integration von dezentralen Energieressourcen, intelligente Straßenbeleuchtung und die Planung von EV-Kapazitäten zu ermöglichen.

