Luxemburg (ots/PRNewswire) -Das branchenführende FinTech-Unternehmen SquaredFinancial freut sich, die Freigabe seiner überarbeiteten All-in-One Mobil-App bekannt zu geben, die die Art und Weise, wie Anleger mit dem Handel in Berührung kommen, optimiert und ihnen ein nahtloses Omnichannel-Erlebnis ermöglicht.SquaredFinancial kann auf über 18 Jahre Erfahrung in der Branche zurückblicken und gehört zu den frühen Anwendern von Technologie im Bereich Handel und Investitionen. Jetzt führt SquaredFinancial eine kundenorientierte Struktur ein, um die Benutzerfreundlichkeit zu maximieren - ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einem hochwertigen Service. Die SquaredFinancial Mobil-App (https://sqfin.com/platforms/mobile-app/) wurde für Android- und iOS-Geräte entwickelt und kann kostenlos im Apple Store und im Google Play Store heruntergeladen werden.Eines der herausragenden Merkmale (https://sqfin.com/platforms/mobile-app/) der neuesten App von SquaredFinancial ist, dass die Nutzer über eine einzige App Zugang zu einer breiteren Palette von Anlagedienstleistungen und -produkten haben, während die intuitive Benutzeroberfläche und Navigation den Online-Handel für den durchschnittlichen Privatanleger vereinfachen. Dieser All-in-One-Ansatz ermöglicht es dem Kunden, sein Handelskonto, sein Visa-Karten-Wallet und sein Portfolio sowie seine Finanztransfers in einer einzigen App zu verwalten.Philippe Ghanem, Gründer und CEO von SquaredFinancial, kommentierte: "Ich glaube an die Kraft von FinTech und Innovation bei der Neugestaltung unserer Branche. Dies birgt Herausforderungen, aber auch unzählige Möglichkeiten, insbesondere für Finanzinstitute wie SquaredFinancial, die die Handelslandschaft revolutionieren wollen. Unsere Kunden stehen bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt. Mit unserer überarbeiteten Mobil-App nähern wir uns dem One-Stop-Shop, den wir ihnen bieten wollen. Neben einer umfassenden Handelslösung bietet sie den Nutzern Zugang zu zusätzlichen Finanzdienstleistungen wie der Verwaltung ihrer Gelder und der Visa Wallet."Philios Petrides, Chief Product Officer bei SquaredFinancial, ergänzte: "Da für den globalen Online-Handelsmarkt eine jährliche Wachstumsrate von 6,4 Prozent prognostiziert wird, war es unerlässlich, dass wir unsere mobile Anwendung überarbeiten, um den zukünftigen Anforderungen und Erwartungen der Händler gerecht zu werden. Weil wir datenorientiert arbeiten, sind wir heute gut gerüstet, um unsere Kunden besser zu verstehen und zu wissen, wer sie wirklich sind, sodass wir ihre finanziellen Anforderungen besser erfüllen können."SquaredFinancial kann auf eine langjährige Erfolgsgeschichte im Bereich FinTech und Investmentlösungen seit 2005 zurückblicken. Das Unternehmen wird von langjährigen Marktteilnehmern und Führungspersönlichkeiten geleitet, die die Leidenschaft für den Handel und die Vision teilen, die Branchenlandschaft neu zu gestalten. SquaredFinancial ist auf die finanziellen Bedürfnisse von Anlegern mit unterschiedlichem Hintergrund ausgerichtet. Wir setzen auf Spitzentechnologie, Daten und Innovation, um Händlern, die einen vertrauenswürdigen, sicheren und regulierten Zugang zum Handel an den globalen Märkten suchen, eine breite Palette an Finanzinstrumenten anzubieten.