Der EuroStoxx50 notiert am Mittag 0,59 Prozent höher mit 4316,95 Punkten.Paris / London - Nach dem Aufwärtsschub am Vortag haben die europäischen Börsen ihre Gewinne am Mittwoch ausgebaut. Der EuroStoxx50 notierte am Mittag 0,59 Prozent höher mit 4316,95 Punkten. Der französische Cac 40 zog um 0,53 Prozent auf 7223,94 Punkte an, während der britische FTSE 100 um 0,82 Prozent auf 7501,69 Punkte stieg. Dank der US-Inflationsdaten am Vortag sei die Risikobereitschaft am...

