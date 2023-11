Der Schienenfahrzeug-Hersteller will seine Verschuldung mit Verkäufen von Unternehmensteilen und womöglich auch einer Kapitalerhöhung senken.Saint-Oeun-sur-Seine - Der Schienenfahrzeug-Hersteller Alstom will seine Verschuldung mit Verkäufen von Unternehmensteilen und womöglich auch einer Kapitalerhöhung senken. Geplant sei eine Reduzierung der Nettoverschuldung um zwei Milliarden Euro bis März 2025, teilte das Management am Mittwoch in Saint-Ouen-sur-Seine mit. Teil des Plans sei auch der Abbau von circa 1500 Vollzeitstellen - knapp...

Den vollständigen Artikel lesen ...