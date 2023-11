DJ MARKT USA/Entspannung bei US-Inflation stützt weiter

Die Wall Street dürfte auch zur Wochenmitte weiter zulegen, wenn auch mit gebremstem Tempo. Nachdem die niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten am Vortag die Hoffnungen bestärkt hatten, dass der Zinsgipfel erreicht ist, konnte nun auch ein Shutdown in den USA abgewendet worden. Das US-Repräsentantenhaus hat für einen Übergangshaushalt gestimmt. Nun stehen noch die Zustimmung des Senats und die Unterschrift von Präsident Joe Biden aus. Auch am Berichtstag könnten die US-Daten für einen Impuls sorgen. Auf der Agenda stehen unter anderem die Einzelhandelsumsätze sowie die Erzeugerpreise, jeweils für Oktober. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,3 Prozent zu.

"Angesichts der schwächeren Verbraucherpreise haben die Anleger die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung in diesem Zyklus deutlich zurückgeschraubt", so Deutsche Bank Research. Die Märkte hätten sogar die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank erhöht, wobei die einer Zinssenkung im Mai von 23 Prozent am Montag auf 86 Prozent zum Börsenschluss am Dienstag gestiegen sei, so die Analysten.

Bei den Einzelwerten dürften Getty Images unter Druck geraten. Das Unternehmen senkte den Ausblick für 2023 angesichts diverser Herausforderungen wie die Streiks in Hollywood und den stärkeren Dollar. Der Kurs der Bildagentur sackte nach der Schlussglocke um 6,3 Prozent ab.

Nach Handelsende wird zudem Cisco die Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal bekannt geben. Die Aktie verbessert sich vorbörslich um 0,2 Prozent.

November 15, 2023

