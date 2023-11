Metabeschreibung: Der Gartner® Market Guide for Identity Verification 2023 konzentriert sich auf Eigenschaften, Risiken und Empfehlungen bezüglich Identitätsprüfungsanbietern für Führungskräfte aus dem Sicherheits- und Risikomanagementbereich.

Der Bericht stellt fest: "Identitätsprüfungen tragen dazu bei, in einer Vielzahl von Anwendungsszenarien Sicherheit, Compliance und Vertrauen zu gewährleisten. Führungskräfte aus dem Sicherheits- und Risikomanagementbereich müssen ausgehend von Funktionen, welche den Kern der Identitätsprüfung erweitern, sowie auf der Grundlage neuartiger Implementierungsstrategien und der Fähigkeit, mit KI-basierten Angriffsvektoren umzugehen, zwischen verschiedenen Anbietern unterscheiden können."

Shufti Pro wurde im Gartner Market Guide 2023 for Identity Verification, der am 7. September 2023 veröffentlicht wurde, als repräsentativer Anbieter anerkannt.

In dem Bericht heißt es: "Ein KYC-Programm ist Teil des umfassenden Programms einer Organisation gegen Geldwäsche (AML). Daher ist die Identitätsprüfung eine Säule von KYC, doch die Identitätsprüfung allein ist nicht KYC."

Im Bericht genannte Kriterien für die Auswahl des Anbieters

Shufti Pro wurde im Abschnitt "Note 2: Representative Vendor Selection" auf Seite 17 des Berichts besonders hervorgehoben.

"Wir beobachten mit Besorgnis, wie sich die im Bericht dargestellten Statistiken und Informationen zu wachsenden Bedrohungen in der realen Welt manifestieren. Als einer der am schnellsten wachsenden Anbieter von Identitätsprüfungen streben wir danach, Online-Betrug aus der digitalen Wirtschaft zu tilgen. In Zukunft wird der Fokus von Shufti Pro darauf liegen, die Maßnahmen zur Identitätsprüfung weiter zu optimieren, um Online-Betrug in allen Branchen zu eliminieren", so Victor Fredung, CEO von Shufti Pro.

Shufti Pro Stärkung von Vertrauen in aller Welt

Die Identitätsprüfungslösung von Shufti Pro gibt den Kunden die Gewissheit, dass der Nutzer, den sie einbinden und mit dem sie interagieren, eine legitime Identität besitzt. Sie stärkt Unternehmen gegen die wachsende Bedrohung der Finanzkriminalität in verschiedenen Branchen und ermöglicht es ihnen, die Vorschriften der Aufsichtsbehörden einzuhalten. Shufti Pro setzt dabei auf sein Drei-Stufen-KI-Modell, einen eigenen Machine-Learning-Algorithmus, der Spoofing- und Deepfake-Versuche mit einer Genauigkeit von bis zu 99 Prozent erkennt.

Das Drei-Stufen-KI-Modell von Shufti Pro

Das Unternehmen nutzt ein innovatives Drei-Stufen-Modell, mit dem es sicherstellt, dass die Prüfung in höchstem Maße präzise ist, um so Vertrauen zwischen Unternehmen zu schaffen und Deepfakes zu eliminieren. Es umfasst folgende Komponenten:

KI (1. Stufe)

Menschliche Überprüfung (2. Stufe)

Qualitätsprüfung (3. Stufe)

Gartner, Market Guide for Identity Verification, 7. September 2023

Haftungsausschluss: Gartner spricht keine Empfehlungen für die Händler, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, die die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und sollten nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher Gewährleistung, explizit oder implizit, hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marke von Gartner Inc. und/oder von Tochtergesellschaften des Unternehmens, die hier mit Genehmigung verwendet wird. Alle Rechte vorbehalten.

Über Shufti Pro

Shufti Pro ist ein führender Anbieter von Identitätsprüfungsdiensten, der KYC-, KYB-, KYI-, e-IDV- und AML-Screening-Lösungen, biometrische Verifizierungslösungen sowie OCR-Lösungen anbietet, um weltweit Vertrauen zu fördern. Das Unternehmen betreibt sieben Regionalbüros und hat seit seiner Gründung im Jahr 2017 bereits mehr als 17 verschiedene Identitätsprüfungsprodukte auf den Markt gebracht. Shufti Pro betreut Kunden in mehr als 240 Ländern und Regionen und kann mehr als 10.000 verschiedene Ausweisdokumente aus aller Welt in mehr als 150 Sprachen automatisch und sicher prüfen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

