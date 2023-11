San Jose, U.S. / Pulheim, Deutschland (ots) -- Strategische Partnerschaft zwischen Sibros und CUBONIC, um den Markteintritt autonomer last-mile Transportlösungen und gekoppelter Ökosysteme zu beschleunigen- Die 'Deep Connected Platform' von Sibros wird die Betriebseffizienz sowie die Sicherheit und das Nutzererlebnis von CUBONICs maßgeschneiderten elektrischen leichten Nutzfahrzeugen verbessern- Die Plattform ermöglicht live Datenerfassung, over-the-air Software Updates, und Fehlerdiagnose in EchtzeitSibros, ein Innovationsführer bei 'connected-vehicle' Technologien, und CUBONIC, ein Pionier auf dem Gebiet nachhaltiger, individualisierbarer Lösungen für automatisierte und autonome elektrische leichte Nutzfahrzeuge (eLCV), geben eine strategische Partnerschaft bekannt. Sie soll zur Förderung einer umweltfreundlicheren Zukunft des Transports auf der letzten Meile beitragen.Die Zusammenarbeit bringt das profunde Wissen von Sibros bei gekoppelten Fahrzeugsystemen mit CUBONICs bahnbrechenden PeopleMover und CargoMover eLCV Lösungen zusammen. Sie soll den Markteintritt autonomer last-mile Transportlösungen und gekoppelter Ökosysteme beschleunigen.Die Nutzung der 'Deep Connected Platform' von Sibros im Rahmen der Partnerschaft zielt darauf ab, den maßgeschneiderten Fahrzeugen von CUBONIC ein robustes, integriertes vehicle-to-cloud Ökosystem an die Seite zu stellen. Die Technologie wird live-Datenerfassung, over-the-air Software Updates und Ferndiagnose in Echtzeit ermöglichen und so die Betriebseffizienz, die Sicherheit und das Nutzererlebnis verbessern.Zu den wichtigsten Merkmalen und Vorteilen der Partnerschaft gehören:- daß CUBONICs Fahrzeuge jederzeit mit den neuesten Sicherheits-, Leistungs- und Funktionsverbesserungen arbeiten, dank schneller over-the-air Software Updates- reduzierte Ausfallzeiten und Wartungskosten durch softwareorientierte Fahrzeugdiagnose, vorausschauende Fehlererkennung und Problemlösung aus der Ferne- optimierte Betriebseffizienz mit Echtzeit-Flottenanalyse, -Überwachung und -Management- verbessertes Kundenerlebnis durch nahtlose Integration von vernetzten Diensten mit Backend-IT-Systemen, Endnutzer-Tools und mobilen Geräten- autonome Fahrfunktionen, ermöglicht durch sichere und zuverlässige FahrzeugkonnektivitätHemant Sikaria, Sibros CEO, sagt: "Die Partnerschaft mit CUBONIC unterstreicht unser Commitment, Technologien für vernetzte Fahrzeuge auf verschiedenen Mobilitätsplattformen voranzutreiben. Gemeinsam werden wir überlegene, umweltfreundliche und hocheffiziente Lösungen anbieten und damit den Transport auf der letzten Meile neu definieren."Günter Butschek, CUBONIC CEO, ergänzt: "Die Partnerschaft mit Sibros ist ein weiterer bedeutender Schritt bei der Umsetzung unserer Vision, den Transport auf der letzten Meile zu revolutionieren. Die Integration der connected-vehicle Technologien von Sibros mit unseren autonomen eLCV Lösungen beschleunigt auch unsere Mission, unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten und so zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen."Über SibrosSibros treibt das Ökosystem des vernetzten Fahrzeugs mit seiner Deep Connected Platform für die Verwaltung von Daten, Software und Diagnosen über den gesamten Lebenszyklus in einem vertikal integrierten System voran. Seine innovativen Lösungen für vernetzte Fahrzeuge erleichtern OEMs die Entwicklung neuer Anwendungen zur Verbesserung der Produktqualität, Sicherheit und Leistung von der Fabrik bis zum Feld. Für weitere Informationen über Sibros besuchen Sie bitte www.sibros.tech.Über CUBONICCUBONIC ist ein Pionier auf dem Gebiet nachhaltiger, individualisierbarer Lösungen für elektrische leichte Nutzfahrzeuge (eLCV), die automatisiertes und autonomes Fahren, nahtlose Konnektivität mit dem Ökosystem des Kunden sowie verbesserte Produktivität und Rentabilität bieten. Das Unternehmen - früher unter dem Namen Moove bekannt - wurde 2018 in Aachen als Lösungsanbieter für modulare elektrische LCVs der nächsten Generation mit Fokus auf den wachsenden EU-Markt gegründet. Angetrieben von der gemeinsamen Vision, ein nachhaltiges Fahrzeug zu entwickeln, das den Transport von Gütern und Personen auf der letzten Meile nachhaltig vernetzt, entwickelt ein Team aus Automobilingenieuren, Logistikexperten und Geschäftsleuten bahnbrechende und neu gedachte Lösungen für den Transport auf der letzten Meile, mit dem Ziel, den gesamten Wertschöpfungsprozess von Forschung und Entwicklung bis hin zum Produktverkauf und dem Ende des Produktlebenszyklus nachhaltig zu gestalten. Für weitere Informationen über CUBONIC besuchen Sie bitte www.cubonic.de.Pressekontakt:Pressekontakt Sibros:Albert Lillyalilly@sibros.tech+1 512-537-9417Pressekontakt CUBONICmedia@cubonic.de+49 241 94577 906Original-Content von: CUBONIC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169948/5649573