Die Friedrich Vorwerk Gruppe (FVG) gab die Zahlen für das dritte Quartal 23 bekannt, die eine Rückkehr des Kostendrucks, insbesondere bei den Materialkosten, zeigen. Die Bruttomarge sank von 50,6% im zweiten Quartal 23 auf 40,5% im dritten Quartal 23, was hauptsächlich auf ein großes Erdgasprojekt im Rahmen eines früheren Pauschalvertrags zurückzuführen ist. Infolgedessen sank die EBIT-Marge von 3,9 % im zweiten Quartal 23 auf 2,1 % im dritten Quartal 23. Trotz eines hohen Auftragseingangs von EUR 733 Mio. in Q3 23 aufgrund der Fertigstellung des Kraftwerksprojekts A-Nord ist es fraglich, ob die FVG schnell zu den alten zweistelligen EBIT-Margen zurückkehren kann. Dennoch bleiben die sehr guten Wachstumsaussichten durch die Erneuerung der Infrastruktur in Deutschland im Vordergrund. Aufgrund des vorsichtigeren Margenausblicks senken die Analysten von AlsterResearch ihr Kursziel auf EUR 21,00, bestätigen aber ihr BUY-Rating aufgrund des erwarteten anhaltend starken Auftragseingangs mit besseren Preis-Kosten-Konditionen, die eine langsame Erholung der Margen ermöglichen sollten. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Friedrich%20Vorwerk%20Group%20SE





Index-Trading leicht gemacht In diesem Report von Lars Wißler erfahren Sie, wie Sie mit Index Trading Ihren Börsenerfolg ganz einfach steigern können. Lassen Sie sich diesen kostenlose Report nicht entgehen! Hier klicken