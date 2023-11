Abu Dhabi, Uae (ots/PRNewswire) -Mit der Expansion um 16.900 Quadratmeter entstehen 18 neue Fahrgeschäfte und Erlebnisse und die Gästekapazität soll um 20 % erhöht werden.Die Expansion umfasst die höchste Rutsche der VAE und das erste Fahrgeschäft in einem Wasserpark des GCC, das in eine Wasserrutschen-Anlage integriert ist.Aufgrund der großen Beliebtheit bei Einheimischen und internationalen Besuchern hat Miral, der führende Anbieter von fesselnden Ausflugszielen und Erlebnissen in Abu Dhabi, heute eine Erweiterung von 16.900 Quadratmeter der Yas Waterworld auf Yas Island angekündigt. Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2025 abgeschlossen sein. Die Erweiterung umfasst das Hinzufügen von 3,3 km Rutschenabschnitte und wird voraussichtilich die Gästekapazität um 20 % erhöhen, indem 18 neue aufregende Fahrgeschäfte und Attraktionen hinzugefügt werden, wodurch sich die Gesamtzahl der Attraktionen im Park auf mehr als 60 erhöht.Um die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie bitte auf den folgenden Link:https://www.multivu.com/players/uk/9226851-miral-announces-major-expansion-yas-waterworld-yas-island-abu-dhabi/Nach der Eröffnung wird der Park die höchste Rutsche der VAE sowie das erste Fahrgeschäft in einem Wasserpark im Golfkooperationsrat (GCC) umfassen, das in eine Wasserrutsch-Anlage integriert ist. Diese aufregende Fahrt verspricht ein unvergleichliches Abenteuer mit einem 15 Meter tiefen Fall für bis zu 20 Gäste und Wasserparkfans, die diesen Adrenalinstoß gemeinsam erleben können.Mohamed Abdalla Al Zaabi, CEO der Gruppe kommentierte: "Diese Expansion ist eine weitere Ergänzung unserer Weltklasse-Attraktionen und -Erlebnisse auf der Insel Yas. Darüber hinaus ist dies ein Beweis für die Verwirklichung unserer Vision, die Insel zu einem führenden globalen Reiseziel für Unterhaltung und Freizeit zu machen. Wir sind stolz darauf, zur Entwicklung des Ökosystems von Abu Dhabi beizutragen und gleichzeitig seine weltweite Attraktivität als Tourismuszentrum zu stärken.In den letzten zehn Jahren hat Yas Waterworld seine Gäste in die Geschichte von "The Legend of the Lost Pearl" eintauchen lassen. Die Attraktionen spiegelt das reiche Perlentaucher-Erbe der Vereinigten Arabischen Emirate wider. Indem es die coolsten Fahrgeschäfte und aufregendsten Attraktionen mit Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie zu einem nahtlosen Erlebnis für die Gäste vereint, ist dieser preisgekrönte Themenpark das ultimative Wasserabenteuer.Mit Yas Waterworld wird ein neues Kapitel aufgeschlagen und ein neues Abenteuer mit dem Namen "Lost City" eröffnet. Die Gäste begeben sich auf eine aufregende Reise, auf der sie verborgene Schätze und geheime Passagen entdecken, die mit lustigen Attraktionen verbunden sind. Die Erweiterung fügt sich nahtlos in den bestehenden architektonischen Stil des Parks, die Felsen und die ikonischen Figuren ein und entführt die Gäste in eine völlig neue Welt.Zu den neuen Attraktionen im Rahmen der Erweiterung gehören eine Cocktailbar im Wasser, eine aufregende Bootsfahrt, Renn- und Röhrenrutschen, Familienfloßfahrten und ein Duelling Master Blaster. Die Expansion bietet auch für die kleinen Abenteurer Nervenkitzel - kleinere Versionen der berühmtesten Fahrgeschäfte von Yas Waterworld. Das Angebot umfasst eine Mini-Dawwama, die die einzige Mini-Blaster-Fusion-Fahrt für Kinder der Region mit zwei Blasterabschnitten und einem aufregenden Klapper-Endabschnitt sein wird. Außerdem gibt es einen Mini-Boomerango, der den jüngeren Gästen das aufregende Fahrerlebnis ohne Angst vermittelt und die Möglichkeit bietet, fantastische Heldenaufnahmen zu machen.Yas Waterworld ist Teil des umfangreichen Angebots von Yas Island. Auf Yas Island befinden erstklassige Attraktionen wie Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi, Warner Bros. World Abu Dhabi, CLYMB Abu Dhabi, Qasr Al Watan. Zudem gibt es die Yas Bay Waterfron, die die größte Mehrzweckhalle der VAE, der Etihad Arena beherbergt. Darüber hinaus findet man auf Yas Island das weltweit erste Themenhotel von Warner Bros. und das kürzlich eröffneten SeaWorld Yas Island, Abu Dhabi. Die weltweit anerkannten Angebote festigen die Position der Insel als führendes globales Reiseziel für Unterhaltung und Freizeit.Getrieben von der Ambition, ein kundenorientiertes, fortschrittliches und effizientes Unternehmen zu sein, wird Miral weiterhin Yas Island als erfolgreiches Reiseziel ausbauen und entwickeln. Sie werden außerdem neue Freizeit- und Unterhaltungsziele und Unternehmungen scaffen, die nachhaltigen Wert schaffen und gleichzeitig zur Diversifizierung der Wirtschaft von Abu Dhabi beitragen.Informationen zu Miral GroupDie Miral Group ist der führende Anbieter von faszinierenden Reisezielen und Erlebnissen in Abu Dhabi, die zum Wachstum der Freizeit- und Unterhaltungsindustrie und zur wirtschaftlichen Diversifizierung Abu Dhabis beitragen. Miral konzipiert, gestaltet, betreibt und verwaltet faszinierende Reiseziele und Erlebnisse, die Besucher aus aller Welt anlocken, um unvergessliche Erinnerungen schaffen. Damit beschleunigt das Unternehmen die Umsetzung der Tourismusvision und das Wachstum des Emirats.Miral ist für die Entwicklung von Yas Island und die Überwachung der Destination-Management-Strategie von Saadiyat Island verantwortlich. Ihr Portfolio erstreckt sich über erstklassige Vermögenswerte in den Bereichen Unterhaltung, Freizeit, Kultur, Sport, Gastronomie, Einzelhandel und Gastgewerbe. Ihr Ziel ist es, Millionen unvergesslicher Momente für Einwohner und internationale Gäste gleichermaßen zu schaffen. Dazu gehören SeaWorld Yas Island, Abu Dhabi, Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi, Warner Bros. World Abu Dhabi, CLYMB Abu Dhabi, Yas Waterworld Abu Dhabi, Yas Marina und Yas Bay Waterfront, die unter anderem die größte Mehrzweckhalle der VAE, die Etihad Arena umfasst. Miral hat auch mehrere Projekte in Entwicklung auf Yas Island und im gesamten Emirat, darunter das teamLab Phenomena Abu Dhabi, das Natural History Museum Abu Dhabi und einen Harry-Potter-Themenbereich in der Warner Bros. World Abu Dhabi.Die Miral Group umfasst drei Tochtergesellschaften: Miral Destinations, das einzigartige Reiseziele vermarktet; Miral Experiences, das ein vielfältiges Portfolio an preisgekrönten Erlebnissen von Weltklasse betreibt; und Yas Asset Management, das ein Portfolio an pulsierenden Reisezielen einschließlich Gastrononomie, Einzelhandel, Yachthäfen und Hotelanlagen auf der Insel Yas betreibt und verwaltet.Weitere Informationen finden Sie unter www.miral.ae (https://protect-eu.mimecast.com/s/-PEICjvlRiyRpoKLuRghsA?domain=miral.ae/)Informationen zu Yas Waterworld Abu DhabiYas Waterworld in Abu Dhabi ist ein einzigartiger Wasserpark, der thematisch von der Tradition des Perlentauchens in den Vereinigten Arabischen Emiraten inspirieren ist. Er bietet Familien unterhaltsame Abenteuer, das Gefühl Zuhause zu sein und ein interaktives Themenerlebnis.Mit mehr als 45 aufregenden Fahrgeschäften, Rutschen und Attraktionen sowie einer Vielzahl von saisonalen Veranstaltungen und Shows bietet Yas Waterworld seinen Gästen die Möglichkeit, bei jedem Besuch neue unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.Seit der Eröffnung im Jahr 2013 hat Yas Waterworld über 50 Auszeichnungen von renommierten Unternehmen der Branche erhalten. Im Jahr 2021 wurde der Wasserpark bei den World Travel Awards als "Middle East's Leading Waterpark" (Führender Wasserpark in Nah-Ost) und bei den International Travel Awards als "Best Waterpark in the Middle East" (Bester Wasserpark in Nahost) ausgezeichnet. Die Yas Waterworld erhielt außerdem eine Bronze-Auszeichnung bei den blooloop Innovation Awards 2021 für ihr Unterwasser-VR-Erlebnis". Im Jahr 2022 erhielt Yas Waterworld mehrere Auszeichnungen, darunter die Silber-Auszeichnung für Innovation in Consumer Events - GWR Live Event bei den MENA Stevie Awards, Bronze als Wasserpark des Jahres 2021 von der Zeitschrift Mother, Baby & Child, Traveler's Choice Best of the Best 2022 (Top 1 %) von Trip Advisor, den Preis für herausragende Leistungen bei Live-Events von den Stevie Awards und den Titel "Middle East's Leading Water Park" (Führender Wasserpark in Nahost) von den World Travel Awards. Zuletzt im Jahr 2023, die Gold-Auszeichung für "Innovation in Entertainment Events" (Innovation bei Unterhaltungsveranstaltungen) bei den MENA Stevie Awards.Yas Waterworld gilt als die Perle von Yas Island, dem erstklassigen Freizeit- und Unterhaltungsziel der Vereinigten Arabischen Emirate, und kombiniert lustige Wasserabenteuer mit lokaler Persönlichkeit, um den Gästen ein einzigartiges Erlebnis zu bieten.Weitere Informationen finden Sie auf: www.yaswaterworld.com