VARTA gab detaillierte Ergebnisse für das 3. Quartal 2023 bekannt, die im Einklang mit der vorläufigen Veröffentlichung standen. Die Ergebnisse waren besser als erwartet, wobei die Umsätze im dritten Quartal nach den Rückgängen in den letzten beiden Quartalen wieder anzogen. Steigende saisonale Nachfrage, Preisanpassungen, sinkende Inputkosten und Restrukturierungsmaßnahmen haben das bereinigte (adj.) EBITDA in den positiven Bereich gebracht. Vor allem im CoinPower-Segment gab es im Laufe des Quartals einige positive Entwicklungen, da die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien für kabellose Stereo-Headsets wieder anstieg. Das Management hat seine Prognose für 2023 bekräftigt, was beruhigend war, aber dies bedeutet immer noch, dass VARTA ein starkes viertes Quartal liefern muss. Die Analysten von AlsterResearch würden gerne auf Anzeichen einer nachhaltigen Nachfrageerholung und wesentliche Vorteile aus den Umstrukturierungsbemühungen von VARTA warten. Auch die Nettoverschuldung des Unternehmens bereite AlsterResearch weiterhin Sorgen. Die Analysten bekräftigen daher ihr SELL-Rating, erhöhen aber ihr Kursziel auf EUR 16,00 (zuvor EUR 13,00), da sie ihre Schätzungen leicht ändern. Das vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Varta%20AG





Index-Trading leicht gemacht In diesem Report von Lars Wißler erfahren Sie, wie Sie mit Index Trading Ihren Börsenerfolg ganz einfach steigern können. Lassen Sie sich diesen kostenlose Report nicht entgehen! Hier klicken