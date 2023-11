Am Aktienmarkt liegt die Aktie von AXA zur Stunde im Minus. Das Papier notiert gegenwärtig bei 28,02 Euro. Ein Minus in Höhe von 14 Cent müssen derzeit die Aktionäre von AXA hinnehmen. Das Wertpapier wird am Aktienmarkt derzeit mit 28,02 Euro bewertet. Gegenüber dem Euro Stoxx 50 liegt das Wertpapier von AXA damit im Hintertreffen.

