FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Pence belassen. Der Service-Umsatz des britischen Telekommunikationsanbieters aus eigener Kraft sei auf Konzernebene und in Europa deutlich stärker gestiegen als erwartet, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Deutschland-Geschäft sei stark verlaufen./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 06:42 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

