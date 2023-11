Die meistgehandelten Produkte: positive US-Inflationsdaten stimmen Anleger Bullish

Der DAX® stieg heute mit einem Plus vom 0,12% mit 15633,33 Punkten in den Handel ein. Am frühen Vormittag legte der DAX® leicht zu und stieg auf ein Tageshoch von 15.721,39 Punkten an. Im weiteren Verlauf des Vormittags gab der DAX® diese Gewinne jedoch teilweise wieder ab. Diese Verluste konnte der DAX® jedoch zum Teil wieder aufholen.

Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Optionsschein-Produkten waren fünf Long-Produkte. Von diesen fünf Produkten beziehen sich vier auf amerikanische Basiswerte, nämlich Amazon, Tesla und Microsoft. Diese Basiswerte profitierten von den gestern veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA. Die Inflationsrate ging von 3,7% im September auf 3,2% zurück. Die von Reuters befragten Analysten hatten lediglich mit einem Rückgang auf 3,3% gerechnet.

Die von Reuters befragten Analysten hatten lediglich mit einem Rückgang auf 3,3% gerechnet.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC1XE1 11,49 15689,50 Punkte 14552,721386 Punkte 13,67 Open End NASDAQ-100 ® Put HC6PC0 1,54 15812,472951 Punkte 16035,876855 Punkte 93,97 Open End DAX ® Call HD0FTV 7,58 15689,50 Punkte 14968,762098 Punkte 20,84 Open End NASDAQ-100 ® Put HC6VS7 7,44 15812,472951 Punkte 16676,221545 Punkte 19,66 Open End DAX ® Call HC1XDS 12,08 15689,50 Punkte 14499,725319 Punkte 13,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.11.2023; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Amazon Inc. Call HC6MAC 1,65 145,805 USD 145,00 USD 8,23 19.06.2024 Tesla Inc. Call HC8VXL 1,74 237,405 USD 230,00 USD 12,76 13.12.2023 Amazon Inc. Call HC3VZ9 3,82 145,805 USD 120,00 USD 3,55 15.01.2025 DAX ® Call HC0XQ2 0,95 15710,17 Punkte 16000,00 Punkte 165,99 12.12.2023 Microsoft Corp. Call HC6ELJ 1,05 371,595 USD 400,00 USD 33,08 13.03.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.11.2023; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HD0JPE 8,86 15701,50 Punkte 19518,906988 Punkte -3 Open End DAX ® Short HC977X 9,04 15701,50 Punkte 16482,429367 Punkte -9 Open End Rheinmetall AG Long HC3M0Q 6,29 278,75 EUR 264,827935 EUR 6 Open End DAX ® Long HC978J 3,40 15701,50 Punkte 15226,768811 Punkte 20 Open End DAX ® Short HC7FDB 10,51 15701,50 Punkte 15927,650864 Punkte -25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.11.2023; 10:30 Uhr

