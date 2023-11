Berlin (ots) -Was verbindet den Rapper Kool Savas mit der Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch? Was haben Schauspielerin Anna Maria Mühe und Start-up-Investorin Lea-Sophie Cramer gemeinsam? Antwort: Zusammen mit weiteren prominenten Unterstützern engagieren sich die vier im Rahmen der Kampagne "Aktion Buchpatenschaft" (https://www.aktion-buchpatenschaft.de/) für mehr Lesekompetenz in Berliner Grundschulklassen. Ab dem morgigen Donnerstag beschreiben die prominenten Kampagnenbotschafterinnen und -botschafter in sehr persönlichen, über Instagram und LinkedIn verbreiteten Videos ihren Bezug zum Thema Lesen und unterstreichen die herausragende Bedeutung dieser Lebenskompetenz. Der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) (https://vbki.de/) mit seinem gemeinnützigen Projekt BERLINER LESEPATEN (https://lesepaten.berlin/) und der auf Kinderbücher spezialisierte Berliner Mentor Verlag (https://shop.mentor-verlag.de/)haben die Kampagne initiiert.VBKI-Geschäftsführerin Ute Weiland: "Gemeinsam mit dem Berliner Mentor Verlag und einem großen Kreis prominenter Unterstützer setzen wir ein Zeichen für die Lebenskompetenz Lesen. Wir müssen leider seit Jahren beobachten, dass die Lesefähigkeiten von Schulkindern kontinuierlich abnehmen. Diesem, in vielen Studien belegten Trend wollen wir mit dem Mentor Verlag etwas entgegensetzen."Niclas Rohrwacher, Gründer und Geschäftsführer Mentor Verlag: "Lesen hilft dabei, einen emotionalen Zugang zu den Themen unserer Zeit zu gewinnen und stärkt die Konzentrationsfähigkeit unserer Kinder. Die Kinder verbessern nicht nur ihre Lesefähigkeiten, sondern entwickeln Kompetenzen fürs Leben wie Hilfsbereitschaft, Offenheit, Respekt und Selbstvertrauen."Die "Aktion Buchpatenschaft" sammelt Spenden, um Berliner Grundschulen mit Kinderbüchern und passendem Begleitmaterial zu den wichtigen Themen unserer Zeit auszustatten: Anti-Mobbing, Anti-Rassismus, Feminismus, Vielfalt, Sprache, Kreativität und Bewegung. Die gesponserten Bücher sollen zunächst den 200 Partnerschulen des Lesepaten-Netzwerks des VBKI zur Verfügung gestellt werden.Zum Kreis der Kampagnenbotschafter zählen neben den oben genannten Personen: die Journalistin und Moderatorin Aminata Belli,die Schauspielerin Taneshia Abt, der Schauspieler Daniel Strässer (Wiener Burgtheater, Tatort), die Journalistin und Moderatorin Anna Dushime, der Schauspieler Hassan Akkouch (4 Blocks), die Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (Tatort), die Basketballerin und Ärztin Lena Gohlisch (Kapitänin Alba Berlin) und der Schauspieler Bernardo Arias Porras (Berliner Schaubühne).- Weitere Informationen zur Kampagne unter: www.aktion-buchpatenschaft.de- Informationen zu den Initiatoren unter www.vbki.de und www.mentor-verlag.de, mehr zu den BERLINER LESEPATEN unter www.lesepaten.berlinPressekontakt:Sebastian Thomas | VBKI | Leiter Kommunikation und Marketing | 030 / 72 61 08 17 |sebastian.thomas@vbki.deOriginal-Content von: Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112468/5649692