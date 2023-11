NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Quartalszahlen und der Prognose für das neue Geschäftsjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Die Prognose des Chipherstellers sei im Wesentlichen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch angesichts der Schwäche in der Branche dürfte hinterfragt werden, warum Infineon von deutlichen Verbesserungen gerade im zweiten Geschäftshalbjahr ausgehe./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 07:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 07:54 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006231004

