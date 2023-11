FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens Energy nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Energietechnikkonzern habe im Schlussquartal 2022/23 schwächer als erwartet abgeschnitten, doch der Fokus liege auf dem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr sowie der jüngsten Einigung auf Hilfen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass in deren Rahmen der Großaktionär Siemens der Siemens Energy - wie schon von Medien berichtet - einen Großteil des Indien-Geschäfts abkauft, wertete de-Bray positiv./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 08:23 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENER6Y0

