Neuer integrierter Ansatz ermöglicht dem Unternehmen stärkeres Wachstum und ein besseres Kundenerlebnis

Adastra Group (auch als Adastra Corporation bekannt), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Cloud, Daten und Künstliche Intelligenz (KI), gab heute wichtige Umstrukturierungen und Veränderungen in der Führung bekannt, die im Rahmen der stetigen, schnellen globalen Expansion der Gruppe erfolgen. Mit über 2100 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 220 Mio. US-Dollar ist das Unternehmen gut für die nächste Phase seines Wachstums aufgestellt.

"Mit der heutigen Ankündigung vollziehen wir einen bedeutenden Wandel in der Art und Weise, wie wir künftig das Geschäft ausbauen und führen, damit sich Adastra angesichts des Beginns der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens weiterhin erfolgreich entwickeln kann", so Jan Cervinka, Gründer und Mitglied des Board von Adastra. "Mit dieser neuen Struktur werden Schlüsselpersonal und Ressourcen effektiver auf die Strategie von Adastra ausgerichtet, in den Bereichen Cloud, Daten und KI weltweit führend zu sein."

Die neue integrierte Struktur des Unternehmens ermöglicht es Adastra, seine Kunden besser zu bedienen. Dazu investiert das Unternehmen weiter in globale Kompetenzzentren in den Bereichen Cloud, Daten und KI, baut eine globale Führungsposition in wichtigen Branchen auf und integriert seine globalen Lieferkapazitäten vollständig in einer einzigen betrieblichen Einheit, um unabhängig von der geografischen Lage für seine Kunden einen Mehrwert zu schaffen.

"Diese Umstrukturierung ermöglicht es dem Unternehmen, in seinen Kernmärkten Kanada, Mitteleuropa und Deutschland weiter zu wachsen. Gleichzeitig schafft sie die Voraussetzungen für schnelleres Wachstum in den USA und Westeuropa", so Jan Mrazek, Gründer und Mitglied des Board von Adastra. "Zudem unterstützt die Ausweitung unserer globalen Lieferaktivitäten in Europa und Südostasien auf Lateinamerika und Südasien die Fähigkeit von Adastra, jederzeit und überall für unsere Kunden zu agieren."

Adastra ist ein anerkannter globaler Marktführer in der Betreuung von Kunden bei ihren wertorientierten Daten- und KI-Strategien und unterhält branchenführende Partnerschaften, unter anderem mit Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Informatica, Databricks, Ataccama und Google Cloud Platform (GCP). Die Bedeutung des Unternehmens in den Bereichen Cloud Enablement Services, Data Governance, Datenanalyse, KI und Optimierung sowie IoT-Lösungen wird im Rahmen des neuen Betriebsmodells noch weiter wachsen.

Wichtige Veränderungen in der Führung

Die folgenden Änderungen treten ab sofort in Kraft, um die neue Ausrichtung von Adastra zu unterstützen:

Rob Turner Global CEO von Adastra

Rob Turner ist ein leitender Angestellter mit über 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Automobil, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und professionelle Dienstleistungen in Nordamerika und Europa. Turner ist seit über zehn Jahren bei Adastra tätig, zuletzt als CRO und EVP of Marketing and Sales. Er war federführend bei der Umstellung des Unternehmens auf die Cloud und trug maßgeblich zur Verdoppelung der Größe des Nordamerika-Geschäfts bei. In seiner neuen Rolle führt Turner Adastra auf dem Weg des Unternehmens zum größten reinen Daten- und KI-Dienstleister der Welt.

"Adastra ist ein großartiges Unternehmen mit einem unglaublichen Team von erstklassigen Fachleuten", so Turner. "In den 23 Jahren des Bestehens des Unternehmens konnten wir Tausende von Kunden bei der Transformation ihrer Unternehmen durch besseres Verständnis ihrer Daten unterstützten. Jetzt, wo wir in die nächste Phase der Daten- und KI-Entwicklung eintreten, freue ich mich darauf, mit unserem Team zusammenzuarbeiten, um die Nummer eins unter den Lösungsanbietern im weltweit am schnellsten wachsenden Technologiesektor zu werden."

Pavel Kysela Global COO von Adastra

Pavel Kysela verfügt über 20 Jahre Erfahrung bei Adastra in allen Sparten und Kompetenzbereichen. Unter seiner Führung ist das tschechische Team von Adastra im Laufe der letzten 11 Jahre um 400 gewachsen. Durch die Leitung mehrerer strategischer Übernahmen in Tschechien trug Pavel Kysela zur Expansion von Adastra nach Asien, in die USA und nach Großbritannien bei. Auch erweiterte er das Dienstleistungsportfolio der Adastra Group erheblich.

"Alle unsere Niederlassungen verfügen über einzigartige Talente und Fachkenntnisse. Wir verfolgen das Ziel, allen Kunden das Beste aus der gesamten Adastra Group zu bieten. Ich freue mich außerordentlich, die nächste Entwicklungsphase der Gruppe aktiv mitzugestalten", so Kysela. "Unser zukünftiger Erfolg kennt keine Grenzen".

Lukas Houba Chief Financial Officer

Lukas Houba fungiert weiterhin als Head of Finance Operations weltweit.

Ondrej Vanek Chief AI Officer

Ondrej Vanek ist Mitgründer und CEO von Blindspot Solutions. Er übernimmt die Leitung der globalen KI-Praxis von regionalen KI-Praxen unter der Marke ADASTRA AI.

Kevin Harmer Chief Cloud Officer

Kevin Harmer leitete bislang das Cloud-Geschäft bei Adastra North America. Jetzt übernimmt er eine erweiterte Führungsrolle, die auch das weltweite Cloud-Geschäft des Unternehmens umfasst.

Kristian Gravelle Chief Marketing Officer

Kristian Gravelle, North American CMO, übernimmt die Rolle des Chief Marketing Officer.

Rahim Hajee CEO Adastra North America

Rahim Hajee ist eine erfahrene Führungskraft im Bereich Wirtschaft und Technologie. Er ist seit 17 Jahren bei Adastra in verschiedenen Beratungs- und Führungspositionen tätig. Zuletzt war er COO of North America und trug in dieser Funktion wesentlich zum Erfolg von Adastra in Nordamerika bei.

Stepan Kopriva CEO Adastra Czechia

Stepan Kopriva ist Mitgründer und ehemaliger CTO von Blindspot Solutions, einem innovativen KI-Unternehmen, das vor sechs Jahren von Adastra übernommen wurde. Seine Führungskompetenz und Branchenkenntnis werden ein weiteres Wachstum für Adastra in diesem wichtigen Markt sicherstellen.

Toma Buchinsky Global Head of Automotive Manufacturing und GM Adastra Germany

Toma Buchinsky, GM Adastra Germany, übernimmt die Rolle des Global Automotive Manufacturing Lead.

Marius Maslo Chief Revenue Officer DACH und GM Adastra Slovakia

Marius Maslo, GM Adastra Slovakia, übernimmt außerdem die Rolle des CRO für die DACH-Region.

Nick Shopov CEO Global Delivery

Nick Shopov erhält die Rolle des GDCEO mit dem Ziel, die Beschaffung von Talenten auszubauen.

Lyoubomir Ovtcharov COO Global Delivery

Lyoubomir Ovtcharov wird GDCOO mit dem Ziel, die weitere erfolgreiche Bereitstellung in allen Adastra-Regionen zu fördern.

Darren Edery Berater des Board

Nach 17 Jahren als CEO von Adastra North America zieht sich Darren Edery aus dem Tagesgeschäft zu Gunsten einer beratenden Funktion zurück. "Die Gründungspartner und der Vorstand möchten Darren Edery ihren aufrichtigen Dank für seine Führung und für das Wachstum des Unternehmens im Laufe der letzten 21 Jahre aussprechen. Darren Edery ist das Fundament, auf dem Adastra aufgebaut wurde. Wir werden uns anstrengen, die von ihm geschaffene Kultur der Innovation, des Unternehmertums und der Umsicht zu erhalten. Ich freue mich darauf, Darren Edery als engsten Berater im Hinblick auf unseren weiteren Weg zu haben", so Jan Mrazek, Gründer und Mitglied des Board von Adastra.

Über Adastra

Seit mehr als zwei Jahrzehnten macht Adastra Corporation (www.adastracorp.com) Unternehmen zu digitalen Marktführern und unterstützt weltweit tätige Firmen dabei, mit der Stärke ihrer Daten Innovationen voranzutreiben, operative Spitzenleistungen zu erzielen und unvergessliche Kundenerlebnisse zu schaffen. Als Vorreiter in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Daten, Cloud, Digital und Governance liefert Adastra Lösungen, die führende Unternehmen in die Lage versetzen, einen größeren Nutzen aus ihren Daten zu ziehen diese verbinden sie mit ihren Kunden und deren Kunden mit der Welt.

