Pressemitteilung MC Services unterstützt das Deutschen Eigenkapitalforum 2023 als Gold Sponsor und Gastgeber der Presselounge München und Düsseldorf, 15. November 2023: Die MC Services AG, eine führende internationale Public- und Investor-Relations-Agentur, wird das Deutsche Eigenkapitalforum (EKF) auch in diesem Jahr wieder als Gold Partner und Gastgeber der eventeigenen Presselounge unterstützen. Das jährlich stattfindende EKF wird von der Deutschen Börse ausgerichtet und ist heute die größte unabhängige Kapitalmarktveranstaltung in Europa. Das Event findet vom 27. bis 29. November 2023 im Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt am Main statt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten bietet die Konferenz internationalen Unternehmen sowie institutionellen Investoren, Analysten und Kapitalgebern aus der Private-Equity- und Venture-Capital-Branche eine zentrale Matching-Plattform und die Möglichkeit an Einzelgesprächen und Vorträgen sowie informativen Panel-Diskussionen teilzunehmen. MC Services lädt akkreditierte Wirtschafts- und Finanzjournalisten zur kostenlosen Teilnahme an der Veranstaltung und in die konferenzeigene Presselounge ein. Neben dem Besuch der Unternehmenspräsentationen und des reichhaltigen Forumsprogramms haben Medienvertreter*innen die Möglichkeit, vor Ort Interviews mit dem teilnehmenden Senior Management der anwesenden Unternehmen zu führen. "Wir freuen uns, auch in diesem Jahr das Deutsche Eigenkapitalforum als Partner der Deutschen Börse und Gastgeber der Presselounge zu unterstützen. Wir sind überzeugt, dass der persönliche Austausch zwischen Unternehmenssprechern, Investoren und Journalisten unersetzlich ist. Deshalb wollen wir einen geeigneten Rahmen und die passende Atmosphäre für Interviews und Hintergrundgespräche bereitstellen und unterstützen Medienvertreter auch bei der Koordination ihrer Terminwünsche", sagte Anne Hennecke, geschäftsführende Gesellschafterin der MC Services AG. "Für uns und viele börsengelistete Unternehmen ist die Konferenz ein Highlight des Kapitalmarkt-Jahres und eine der wichtigsten Networking-Plattformen, um neue Kontakte zu knüpfen und alte aufzufrischen." Das dreitägige Programm bietet neben Unternehmenspräsentationen auch Vorträge und Podiumsdiskussionen zu aktuellen Marktentwicklungen in der Unternehmensfinanzierung und dem Kapitalmarkt. Dazu gehören zum Beispiel die Expertenpanels "Voraussetzungen für den Erfolg auf den öffentlichen Märkten: Worauf achten Anleger bei einem Börsengang und im Aftermarket?" und "Chancen und Auswirkungen von Anleihen auf den Kapitalmärkten". Weitere Informationen zum Programm und zum Veranstaltungsort finden Sie auf der Website der Veranstaltung oder auf der Website von MC Services . Über MC Services AG

MC Services AG ist eine internationale Public-Relations- und Investor-Relations-Agentur, die sich auf die Kommunikation im Bereich Life Sciences und Healthcare spezialisiert hat. Ein starkes Team aus Wissenschafts-, Finanz-, Medien- und Kommunikationsexperten mit umfangreicher Branchenerfahrung macht MC Services zu einer führenden Life-Science-Agentur in Europa. Zu den langjährigen Kunden von MC Services gehören internationale börsennotierte und private Unternehmen sowie Risikokapitalgeber und Investmentfirmen. Als langjähriges Bindeglied zwischen der Gesundheitsbranche und den Finanzmärkten bietet MC Services umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Investor Relations, Public Relations und Finanztransaktionen. MC Services ist an den Standorten München, Düsseldorf, Berlin, London und Boston vertreten. www.mc-services.eu

Kontakt

Anne Hennecke

MC Services AG

T.: +49 211 529252 22

E-Mail: anne.hennecke@mc-services.eu

www.mc-services.eu



