Erfolgreicher Betrieb eines Großspeichers von ADS-TEC Energy in der Schweiz



15.11.2023 / 14:30 CET/CEST

Seit über zwei Jahren läuft ein leistungsstarker Großspeicher von ADS-TEC Energy bei Energieversorgerin Rhiienergie AG in Graubünden.

Das Batteriekraftwerk mit 1,25 Megawatt wird seit März 2021 zuverlässig zur Regelleistungserbringung und Netzdienlichkeit eingesetzt und hat sich nach nur zwei Jahren amortisiert.

Rhiienergie ist begeistert von der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Anlage und schätzt die Partnerschaft mit ADS-TEC Energy.

Das Unternehmen plant nun ein weiteres, deutlich größeres Batteriekraftwerk. NÜRTINGEN, Deutschland - 15. November 2023 - ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE), ein führender internationaler Anbieter von batteriespeicherbasierten Plattformlösungen, realisiert seit über zehn Jahren großformatige Batterie-Speicherkraftwerke im Megawattbereich als Flexibilität für die Energiewende. Als Systemanbieter mit eigenentwickelter Batterietechnologie inklusive Batteriemanagement und Steuerung blickt das Unternehmen auf eine langjährige Erfahrung mit Großspeicherlösungen zurück. Batteriekraftwerke von vor über 10 Jahren laufen heute noch und erweisen sich als leistungsstark, sehr zuverlässig und deutlich langlebiger als ursprünglich erwartet.



Leistungsstarker Großspeicher von ADS-TEC Energy bei Energieversorgerin Rhiienergie AG in Graubünden, Schweiz Seit 26. März 2021 ist in der Schweiz ein Großspeicher mit 1,25 Megawatt Leistung und 1,3 Megawattstunden Kapazität für die Rhiienergie AG in Graubünden in Betrieb. Der 7,5 Meter lange Container steht direkt vor dem Unterwerk Vial in Domat/Ems. Rhiienergie gilt als ein Pionier im Bereich dezentraler Energiezukunft und Smart Grid. Im Juni 2023 gewann das innovative Unternehmen erneut den begehrten Energiewende Award EWS. Der Invest in die Großbatterie hat sich mehr als gelohnt, denn sie hat sich nach zwei Jahren bereits amortisiert und wird nach bisherigen Erfahrungen mit Großspeichern von ADS-TEC Energy wahrscheinlich noch viele Jahre ihren Dienst erweisen. In enger Zusammenarbeit wurde die Anlage in die automatisierten Managementsysteme integriert und bestand auf Anhieb sämtliche betriebsnotwendigen Tests. Sie unterstützt die Swissgrid mit Regelleistung und stabilisiert die lokalen Netze. Bei Bedarf kann durch Senken und Glätten von Lastspitzen das Netz entlastet und viel effizienter genutzt werden. So werden auch Netznutzungskosten eingespart, welche Rhiienergie an seine Kunden weitergibt. Mit Systemdienstleistungen wird zusätzlich Geld verdient. Christian Capaul, Geschäftsleiter der Rhiienergie AG: "Die Leistungsfähigkeit der Batterie ist sehr gut. Die Anlage läuft zuverlässig und spielt mit dem stetig wachsenden Anteil an Erneuerbaren eine immer wichtigere Rolle. ADS-TEC Energy hat sich als verlässlicher Partner gezeigt und so planen wir die Speicherflexibilität in deutlich größerem Umfang weiter auszubauen." Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy: "Wir freuen uns über das positive Feedback unseres Kunden, was für uns eine wertvolle Bestätigung ist. Mit unserer Strategie "Alles aus einer Hand" und "Made in Germany" bleiben wir über lange Zeiträume handlungsfähig und sind ein verlässlicher Partner für die Zukunft." ADS-TEC Energy verfügt über eine außergewöhnliche Entwicklungstiefe, was Handlungsfähigkeit auf allen Ebenen ermöglicht. Das erhöht die Systemverfügbarkeit auf lange Zeit und bringt für die Kunden mehr Zukunftssicherheit. Vom gesamten System werden bis auf Zellebene digitale Zwillinge erstellt und jeder Speicher wird über eine sichere Verbindung überwacht, um kritische Systemzustände rechtzeitig zu erkennen. So kann der Betrieb über den gesamten Lebenszyklus hinweg nachverfolgt und sichergestellt werden. Über ADS-TEC Energy ADS-TEC Energy plc, eine in Irland gegründete und an der NASDAQ börsennotierte Aktiengesellschaft ("ADS-TEC Energy"), dient als Holdinggesellschaft für die ads-tec Energy GmbH, unsere in Deutschland gegründete Betriebsgesellschaft ("ADSE GM") und die ads-tec Energy Inc, eine US-Tochtergesellschaft der ads-tec Energy GmbH ("ADSE US" und zusammen mit ADS-TEC Energy und ADSE GM "ADSE"). Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und fertigt ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich der dazugehörigen Energiemanagementsysteme. Seine batteriebasierte Schnellladetechnologie ermöglicht es Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch eine sehr kompakte Bauweise aus. Zuletzt wurde das Unternehmen vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und in den "Kreis der Besten" 2022 aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automotive, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber. Mehr Informationen unter: ads-tec-energy.com Medienkontakt: Für ADS-TEC Energy Europe: Dennis Müller

SVP Product Marketing & Communication press@ads-tec-energy.com Für ADS-TEC Energy United States: Stephannie Depa Breakaway Communications sdepa@breakawaycom.com +1 530-864-0136 Für Rhiienergie: Christian Capaul Geschäftsführer christian.capaul@rhiienergie.ch +41 81 650 22 56



