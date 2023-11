Hannover (ots) -Die Bahmann Coaching GmbH, Deutschlands erstes digital vollumfassendes Ernährungs-, Fitness- und Abnehm-Coaching mit Sitz in Hannover, wächst kontinuierlich weiter und sucht neue Mitarbeiter - darunter Redakteure, Fitnesstrainer, Ernährungsberater, Wirtschaftsinformatiker und Personalsachbearbeiter. Wie die Geschäftsführung mitteilte, soll das Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt erweitert werden, um die Dienstleistung in Zukunft für noch mehr Kunden anbieten zu können.Gründer und Geschäftsführer Jan Bahmann: "Ob online oder offline - überall werden Menschen heutzutage mit Diäten, Workouts und Abnehmtipps konfrontiert, die schnellen Gewichtsverlust versprechen. Doch nur selten halten die Angebote das, was sie versprechen. Mit meinem Coaching verhelfe ich meinen Kunden nachhaltig zu ihrer Wohlfühlfigur. Gemeinsam mit meinem Team unterstütze ich sie dabei, ihre alten Gewohnheiten Schritt für Schritt abzulegen, damit sie in den Genuss eines ganz neuen Lebensgefühls kommen. Mit unserer Arbeit haben wir einen positiven Einfluss auf zahlreiche Menschen. Die Nachfrage nach unserer Dienstleistung ist groß, weshalb wir weiterhin stark wachsen und unser Team vergrößern möchten. Zu diesem Zweck suchen wir nach motivierten Bewerbern, die gemeinsam mit uns die Zukunft des digitalen Ernährungs-, Fitness- und Abnehm-Coachings gestalten möchten."Die Bahmann Coaching GmbH hat sich in der Branche einen Namen gemacht, indem sie bereits mehr als 2000 Kunden durch maßgeschneiderte digitale Coaching-Lösungen dabei unterstützt hat, ihre Gesundheits- und Fitnessziele zu erreichen. Mit klaren Werten, einer bewährten Systematik, einer starken Teamkultur und individueller Betreuung strebt das Unternehmen danach, Menschen auf ihrer Reise zu ihrem Wunschgewicht zu begleiten. Zugleich ist es die Mission der Bahmann Coaching GmbH, den Standard für digitales Ernährungs-, Fitness- und Abnehm-Coaching in Deutschland zu setzen.Das Unternehmen, das seinen Sitz in Hannover direkt am Yachthafen hat, bietet ein motiviertes Arbeitsumfeld, in dem Struktur und Effizienz im Fokus stehen. Zusätzlich überzeugt das Unternehmen mit seinem modernen Ambiente, das von verglasten Büros über kostenfreie Verpflegung und höhenverstellbare Schreibtische bis hin zu kostenlosen Parkplätzen reicht. Ein kollegiales sowie offenes Miteinander trägt zusätzlich zu einer beständigen und unterstützenden Arbeitsatmosphäre bei. Außerdem legt die Bahmann Coaching GmbH großen Wert auf eine positive Unternehmenskultur mit klaren Werten, in der Integrität und Verantwortung an erster Stelle stehen. Die Wertschätzung seiner Mitarbeiter ist dem Unternehmen sehr wichtig. Dabei sucht die Bahmann Coaching GmbH vor allem nach Persönlichkeitstypen, die sich durch ihre Konstanz, ihre präzise Arbeitsweise und ihre Zuverlässigkeit auszeichnen. So ist ein guter Zusammenhalt im Team garantiert."Mit unseren Mitarbeitern streben wir eine langfristige und stabile Zusammenarbeit an. Daher ist es für uns von großer Bedeutung, dass nicht nur die fachlichen Kompetenzen, sondern auch die persönlichen Werte und individuellen Eigenschaften nahtlos zu unserer systematisierten Arbeitsweise und unserem Team passen. Aufgrund unseres stetigen Wachstums sind wir laufend auf der Suche nach neuen Kollegen, die uns in unserer Mission unterstützen möchten, das Leben unserer Kunden zu verbessern. Auch Quereinsteiger sind herzlich eingeladen, sich bei der Bahmann Coaching GmbH zu bewerben", so Jan Bahmann.Weitere Informationen zu den offenen Stellen finden Sie unter: https://karriere.janbahmann.de/Pressekontakt:Bahmann Coaching GmbHJan Bahmannkontakt@janbahmann.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Bahmann Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161293/5649866