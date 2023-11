OPPSCIENCE, der französische Pionier im Bereich Intelligence Analysis Management (IAM), gibt die Markteinführung der jüngsten Version seiner Lösung zur Rechtsdurchsetzung bekannt: SPECTRA 2.2.0. Die einzige Präsentation findet auf der Milipol Paris 2023 statt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231114532971/de/

OPPSCIENCE Unveils SPECTRA 2.2.0 at Milipol Paris 2023: A Major Breakthrough in Intelligence Analysis Management (IAM) Technologies for Law Enforcement (Photo: Business Wire)

Als eine Tochtergesellschaft der IDEMIA Gruppe OPPpositioniert sich SCIENCE als in Frankreich führend im Bereich Big Data und künstliche Intelligenz. Das Unternehmen verarbeitet durch den IAM-Prozess Rohdaten zu Erkenntnissen und Wissen, die als Grundlage für Entscheidungen dienen.

SPECTRA 2.2.0: EINE ENTSCHEIDENDE INNOVATION FÜR RECHTSDURCHSETZUNG

Die neue Version von SPECTRA, das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung, nutzt IAM-Technologien, um effizient Mengen von diversen Daten in nutzbares Wissen zu verwandeln. Durch die Offenlegung von Beziehungen zwischen Datenpunkten versorgt SPECTRA Ermittler mit einem Überblick zu einem bestimmten Thema. So lässt sich die Ermittlungsdauer bis zu 60 verringern.

Guillaume BREJAUD, Chief Operations Officer bei OPPSCIENCE, sagt: "Die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit ANFSI beinhaltete innovative Lösungen für Ermittler in einem immer komplexer werdenden Umfeld (Rugby World Cup 2023, Olympics 2024). Darauf ist OPPSCIENCE sehr stolz."

TECHNOLOGIE AUF NATIONALER UND INTERNATIONALER EBENE

OPPSCIENCE' Lösungen werden zurzeit von tausenden von Ermittlern genutzt, darunter hunderte von Polizeiinspektoren. In Zusammenarbeit mit ANFSI werden Mitarbeiter des Innenministeriums Zugang zu SPECTRA haben, besonders während des Rugby World Cup 2023 und der Olympischen Spiele in Paris 2024. Die Lösung wird nicht nur im französichen Verteidigungsministerium, sondern auch von belgischen Sicherheitsbehörden genutzt. Es sind Verhandlungen mit weiteren ausländischen Sicherheitskräften im Gange, was die Bedeutung von SPECTRA unterstreicht.

SPECTRA FORCE: EIN KREIS EXPERTEN FÜR DIE RECHTSUMSETZUNG

Im Sinne der fortwährenden Verbesserung startet OPPSCIENCE SPECTRA FORCE vor. Dies ist ein Kreis von engagierten Experten, die sich mit technologischen Trends, Innovationen, Verordnungen und Herausforderungen bei der Rechtsumsetzung befassen. Diese Initiative soll die Umsetzung von Recht unterstützen, indem sie maßgeschneiderte und effektive Lösungen entwickeln. Offiziell wird diese Organisation auf der Milipol Paris 2023 gegründet.

SOZIALES ENGAGEMENT UND ZUSAMMENARBEIT MIT DER POLIZEI

OPPSCIENCE beweist sein Engagement für die öffentliche Sicherheit durch das Sponsoring der AGIR Meetings, die von der Abteilung für Innovation der National Gendarmerie organisiert werden. Diese sind für den 28. November in der Station F geplant. Dort versammeln sich Innovatoren der Gendarmerie, Spezialabteilungen, Direktoren von Projekten und Vertreter der Industrie zum Austausch und zur Anbahnung von Kooperationen.

INTERNATIONALE PERSPEKTIVEN UND PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Nach anfänglicher Konzentration auf den französischen Markt als Modell für die Anwendung der Technologien bereitet sich OPPSCIENCE nun auf die internationale Expansion vor, besonders in Europa und Lateinamerika.

OPPSCIENCE-Vertreter werden am Donnerstag, dem 16. November um 15:30 Uhr auf der Milipol Paris 2023 in Pavilion 4 des Paris-Nord Villepinte Exhibition Center Hallen 4 und 5a sprechen. Um mehr über SPECTRA zu erfahren, besuchen Sie unseren Stand in C180 Hall 5A.

ÜBER OPPSCIENCE

OPPSCIENCE ist ein französischer Hersteller von Software und Tochtergesellschaft der IDEMIA Gruppe, der auf Big Data und künstliche Intelligenz spezialisiert ist. Sie verwandeln große Mengen an Daten in Wissen, das für Nutzer direkt anwendbar ist. Die Technologien entspringen dem semantischen Web, Techniken zur Modellierung von Wissen und der Verarbeitung von natürlicher Sprache. Die Technologien von OPPSCIENCE werden nun von mehr als 300.000 Nutzern in Frankreich und weltweit angewendet.

MEDIEN

Website: https://oppscience.com/

Twitter: https://twitter.com/OppScience

Instagram: https://www.instagram.com/oppscience/

Facebook: https://www.Facebook.com/OPPSCIENCE

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oppscience/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231114532971/de/

Contacts:

Kontakt: contact@oppscience.com

Technologiepartner: techpartners@oppscience.com

Unternehmenspartner für Consulting und digitale Services: partners@oppscience.com

Kontakt Kommunikation: marketing@oppscience.com