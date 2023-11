New York (ots/PRNewswire) -- Mit der Markteinführung des PNS "XOOX" von Pet-Exclusive wurden unkonventionelle Marketingstrategien enthülltAuf der großen Plakatwand am New Yorker Times Square erschien eine Botschaft, in der die Träume von der Erforschung des Weltraums von Haustieren zum Ausdruck kamen.Am 11. November wurde auf dem 61 Meter langen Bildschirm am Times Square ein Video gezeigt, das Szenen vom Start des SpaceX-Raumschiffs zusammen mit der Botschaft zeigte: "Hallo Elon! Schicken wir unsere beliebten XOOX-Haustiere im Raumschiff zum Mars, um Geschichte zu schreiben. Gemeinsam können wir diesen Traum verwirklichen!" Diese Botschaft richtet sich an Elon Musk, den Gründer von SpaceX, und schlägt vor, Haustiere auf die Reise im Raumschiff zum Mars mitzunehmen und gemeinsam ein neues Kapitel in der Geschichte aufzuschlagen. Das Video wurde auf dem haustierexklusiven Pet Networking Service (PNS) XOOX erstellt, der am selben Tag weltweit eingeführt wurde, und basierte auf einem Kurzformwettbewerb.XOOX ist eine Anwendung, die über Haustierkonten und nicht menschliche Konten betrieben wird. XOOX bietet eine Servicefunktion an, die die Muster um die Augenlider herum sowie die Augen von Haustieren analysiert, um ihre biometrische Gesichtserkennung zu registrieren und dann ihre Identifizierung zu überprüfen. Haustiere, die Konten auf dieser App besitzen, können ihr tägliches Leben als Hauptfiguren teilen, mit ihren Followern interagieren und durch Teilnahme an verschiedenen Herausforderungen sogar zu Influencern werden. Kristen Kim, PR Manager bei XOOX, erklärte: "Bei XOOX sind Menschen nur Betreuer ("Petler")". Sie fügte hinzu: "Dies ist der weltweit erste soziale Netzwerkdienst, bei dem sich Haustiere aktiv als Hauptnutzer engagieren". Neben der auf Kurzforminhalten basierenden Hauptanwendung hat XOOX verschiedene spezialisierte Anwendungen für Haustiere eingeführt, darunter exklusive Musik für Haustiere, Urindiagnose-Kits und Spiele.Darüber hinaus ist eine Anwendung zur Integration von Haustier-DNA und MBTI geplant, die auf der Veröffentlichung der Haustier-Urin-Diagnose-Kit-App in Zusammenarbeit mit Medical Cloud, einem globalen Unternehmen für genetische Analysen mit NGS-Technologie, basiert.Keith Kim, Chairman der XOOX Foundation, erklärte dazu: "Die Zahl der Haustiere nimmt ständig zu, aber die entsprechenden Gesetze sind nicht realitätsnah." Er betonte: "Auch wenn die globale Einheit aufgrund ethnischer, religiöser, politischer und kultureller Unterschiede eine Herausforderung darstellt, können wir gemeinsam unsere Stimme für Haustiere erheben. Über die XOOX Foundation werden wir uns an der Seite von Haustierhaltern für Gesetzesreformen einsetzen."Bei der Anmeldung bei XOOX wird automatisch 1 Penny an die XOOX Foundation gespendet. Darüber hinaus schreibt XOOX seinen Mitgliedern XOOX-Punkte gut. Mitglieder können diese Punkte durch das Hochladen von Videos und Fotos oder die Teilnahme an App-Challenges sammeln.Unternehmen: XOOX LAB, INC Website: www.xoox.petAnsprechpartnerin:Video - https://www.youtube.com/watch?v=s-hdVRe8rwEView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/elon-nehmen-sie-uns-auchxoox-spot-in-times-square-fangt-den-traum-von-der-weltraumforschung-der-haustiere-ein-und-macht-schlagzeilen-301988963.htmlOriginal-Content von: XOOX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172528/5649943