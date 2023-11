Aqara, ein führender Anbieter von Smart-Home-Produkten, freut sich, die allgemeine Verfügbarkeit seiner neuesten Aqara Camera E1 bekannt zu geben. Diese Kamera ist ideal für preisbewusste Verbraucher, die die Premium-Funktionen der Aqara-Kameras, wie z. B. die durchgängige Kompatibilität mit Plattformen von Drittanbietern und vielseitige Speichermöglichkeiten, ohne einen zusätzlichen Aqara-Hub nutzen möchten. Mit der Wi-Fi 6-Technologie bietet die Kamera E1 hervorragende Konnektivität und Videoqualität. Das Produkt ist ab sofort in den Aqara Amazon Stores in Nordamerika (USA, Kanada) und Europa (Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien, Großbritannien) sowie bei ausgewählten Aqara Händlern weltweit1 erhältlich.

Die mit einem gestochen scharfen 2K-Sensor, einem Weitwinkelobjektiv mit der Brennweite f/2.0, einer Schwenk-/Neigefunktion und unsichtbarer Infrarot-Nachtsicht ausgestattete Aqara Camera E1 bietet Nutzern einen umfassenden Überblick über ihre häusliche Umgebung sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Mit der Aqara Home App können Nutzer die E1-Kamera anweisen, sich automatisch in einen voreingestellten Winkel zu schwenken zum Beispiel zur Haustür wenn ein entsprechender Sensor ausgelöst wird, was die Sicherheit erhöht. Die in der Kamera eingebaute NPU ermöglicht erweiterte Funktionen wie Personen- und Geräuscherkennung2, die eine gezielte Überwachung kritischer Vorgänge ermöglichen. Bewegungsereignisse können gefiltert werden, und Nutzer werden alarmiert, wenn eine Person oder ein bestimmtes Geräusch (z. B. Bellen, Weinen) erkannt wird. Sowohl die Personen- als auch die Geräuscherkennung funktionieren lokal auf dem Gerät und sind somit unabhängig von Cloud-Diensten und Internetverbindungen.

Die Aqara Camera E1 nutzt die neueste Wi-Fi 6 (802.11ax)-Technologie, die selbst in einer überlasteten Netzwerkumgebung eine hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit und eine hervorragende Leistung garantiert. Dies gewährleistet eine flüssigere Live-Ansicht mit geringerer Latenzzeit. Auch die Sicherheit steht im Vordergrund: WPA3 wird zum Schutz der Benutzerdaten unterstützt. Auch die Sicherheit steht im Vordergrund: WPA3 wird zum Schutz der Benutzerdaten unterstützt. Die neue MagicPair-Funktion von Aqara Home fordert Nutzer beim Öffnen der App auf, die neuen Geräte zu verbinden.

Die Aqara Camera E1 wurde für universelle Anpassungsfähigkeit entwickelt und ist mit den wichtigsten Smart Home-Plattformen wie Apple HomeKit, Alexa und Google Home kompatibel. Ähnlich wie andere Kameramodelle von Aqara unterstützt die Camera E1 das durchgängig verschlüsseltes HomeKit Secure Video von Apple. Speicherflexibilität ist der Schlüssel, und diese Kamera unterstützt verschlüsselten Cloud-Speicher über die Aqara- oder iCloud-Plattform oder lokalen Speicher auf einer MicroSD-Karte (bis zu 512 GB), der auch auf einem NAS-Speicher3 gesichert werden kann.

Die E1 ist eine Innenraumkamera, bei der die Privatsphäre der Nutzer im Vordergrund steht. Der Privatsphärenmodus deaktiviert die Kamera und schwenkt das Objektiv weg von der Aktivitätszone, und die Option zur Deaktivierung der Audioaufzeichnung sorgt für zusätzliche Sicherheit. Diese Datenschutzeinstellungen können manuell über die Aqara Home App oder über verschiedene Automatisierungen mit anderen Aqara-Geräten aktiviert werden.

Weitere Informationen über die Aqara Camera E1 finden Sie auf unserer Website.

Die Produktverfügbarkeit kann zwischen den verschiedenen Einzelhandelskanälen variieren und kann laufend aktualisiert werden. Wir empfehlen, sich bei den regionalen Einzelhändlern nach der aktuellen Verfügbarkeit zu erkundigen. Die Aqara Camera E1 bietet eine abonnementfreie 24-Stunden-Speicherung kritischer Ereignisse in der Aqara Cloud. HomeKit Secure Video erfordert ein iCloud-Abonnement und bietet 10 Tage Speicherplatz. Die MicroSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Für NAS-Speicher muss eine MicroSD-Karte eingesetzt werden. Die Geräuscherkennung ist zum Zeitpunkt der Markteinführung noch nicht verfügbar und wird voraussichtlich über ein zukünftiges OTA-Update hinzugefügt werden. Die Personen- und Geräuscherkennung ist nur in Aqara Home verfügbar.

