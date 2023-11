EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Peak Mining beginnt mit dem Bau einer 30-MW-Mining-Anlage der nächsten Generation in Grand Forks, North Dakota



15.11.2023 / 17:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESS RELEASE / IR NEWS



Peak Mining beginnt mit dem Bau einer 30-MW-Mining-Anlage der nächsten Generation in Grand Forks, North Dakota

Die Anlage, die voraussichtlich in Q1 2024 voll betriebsbereit sein soll, wird mit Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlungs-Technologie ausgestattet

Die Hash-Rate wird mit den neuen Minern der M53-Serie von MicroBT auf 1,1 EH/s steigen

Das Kühlsystem ist auf maximale Leistung ausgelegt und kann überschüssige Wärme an die Kommune in Grand Forks liefern

Frankfurt/Main - 15. November 2023 - Peak Mining, Teil der Northern Data Group, hat den Baubeginn für seine 30-MW-Anlage in Grand Forks, North Dakota, bekannt gegeben. Das Rechenzentrum, das voraussichtlich im ersten Quartal 2024 voll betriebsbereit sein wird, verfügt über eine Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlungs-Technologie. Peak Mining wird in Vorbereitung auf das anstehende Halving von einer deutlichen Steigerung der Hash-Rate mit wesentlich effizienterer Hardware profitieren. Die erste Charge der in den USA produzierten flüssigkeitsgekühlten M53S++ Miner von MicroBT wird nach dem kürzlich von Peak Mining getätigten Kauf in Höhe von USD 150 Mio. an diesem Standort eingesetzt. Das neue Gebäude wurde von Grund auf neu entworfen und konstruiert und wird die bestehende Mining-Infrastruktur vollständig ersetzen. Dies ermöglicht die Erweiterung der bestehenden Mining-Kapazität und die maximale Nutzung der verfügbaren Energie. Darüber hinaus prüft Peak Mining Möglichkeiten, überschüssige Wärme an die örtliche Kommune zu liefern, da die Infrastruktur und das Kühlsystem bereits dafür ausgelegt sind. Als Experte für die Planung, den Bau und das Management von Rechenzentren wird der Bau der Anlage von Ardent Data Centers , dem Geschäftsbereich für Rechenzentrumsinfrastruktur der Northern Data Group, geleitet.



Niek Beudeker, Managing Director bei Peak Mining, kommentiert: "Wir freuen uns darauf, unseren Standort in North Dakota neu zu entwickeln und eine Infrastruktur mit der aktuellsten Technologie zu errichten, um unsere kürzlich erworbene Hardware unterzubringen. Wie erwartet hat das Team von Ardent großartige Arbeit geleistet, um so weit zu kommen, und ich freue mich, dass dieses Projekt uns bei der Erreichung der Ziele der Northern Data Group weiter voranbringt."



Corey Needles, Managing Director bei Ardent Data Centers, kommentiert: "Dies wird unser erstes Projekt sein, das auf der High-Density-Flüssigkeitskühlungs-Technologie basiert. Dadurch werden die Betriebs- und Kühlkapazitäten am Standort erheblich gesteigert und eine höhere Leistung sowie ein effizienterer, sauberer und geräuschärmerer Betrieb ermöglicht. Ich bin sehr stolz auf unser Team, das problemlos vorangekommen ist, und wir freuen uns darauf, Peak Mining bei seinen zukünftigen Bauprojekten zu unterstützen."



Über Peak Mining: Peak Mining treibt die Zukunft des Bitcoin-Netzwerks voran. Als Teil der Northern Data Group bieten wir branchenweit führende Betriebs- und Energieeffizienz beim Bitcoin-Mining durch die neueste Hardware sowie innovative Technologie und Infrastruktur. Mit unserer Mining-Tradition, die bis ins Jahr 2013 zurückreicht, haben wir seit über einem Jahrzehnt Innovationen hervorgebracht und sind seitdem an der Spitze der Branche.



Über Ardent Data Centers: Ardent Data Centers bietet zukunftssichere Rechenzentren, die speziell für die nächste HPC-Generation gebaut wurden. Als Teil der Northern Data Group betreiben wir die neuesten Chips der Branche in Kombination mit den neuesten Flüssigkeitskühlsystemen, um mehr Leistung und eine bessere Verfügbarkeit der On-Demand-Compute-as-a-Service-Infrastruktur zu bieten. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und dem Betrieb von Hochleistungsrechenzentren seit über fünfundzwanzig Jahren leisten wir Pionierarbeit für eine neue Ära der Effizienz, indem wir eine höhere Leistung, Dichte und Verfügbarkeit bieten.



Über die Northern Data Group: Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein Anbieter energieeffizienter High Performance-Computing (HPC)-Infrastruktur für Unternehmen und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein. Unsere dynamische Rechenleistung treibt Innovation in unseren drei Kerngeschäftsbereichen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Unsere HPC-Infrastruktur gibt uns eine Vorreiterrolle für anspruchsvolle Entwicklungen, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreiben. Unsere Partnerschaften mit führenden Herstellern wie GIGABYTE, AMD und NVIDIA sind grundlegend für die Innovationskraft in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie.



Investor Relations: Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989



15.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com