Haut.AI, ein führendes europäisches Unternehmen für generative KI im Bereich Beauty- und Hautpflege-Tools wie SkinGPT, hat sich eine Anschubfinanzierung in Höhe von 2 Millionen Euro von LongeVC und dem Venture-Capital-Arm der Aktionäre der Grupo Boticário gesichert. Die Kapitalbeschaffung wird Haut.AI bei der Erweiterung und Skalierung seiner E-Commerce-Personalisierungssoftware für Hautpflege ohne Code unterstützen. Außerdem wird sich die Forschung und Entwicklung auf multimodale generative KI für die Hautanalyse konzentrieren.

Anastasia Georgievskaya, CEO und Mitbegründerin von Haut.AI, erklärte: "Durch den Einsatz innovativer KI haben wir aus einem Selfie ein leistungsstarkes Diagnoseinstrument für Online-Unternehmen entwickelt, das im Anschluss eine personalisierte Produktreise ermöglicht. Es geht nicht nur um Empfehlungen, sondern um eine präzise Hautpflegeanalyse, die sicherstellt, dass jeder unabhängig von Alter, Geschlecht oder Standort optimal bedient werden kann."

Garri Zmudze von LongeVC sagte: "Die hochmoderne Technologie von Haut.AI wird die nächste Generation der Hautgesundheit unterstützen, von der Früherkennung über die Diagnose bis hin zur personalisierten Pflege. Erwarten Sie von diesem Unternehmen bahnbrechende Lösungen, die sich mit echten Hautproblemen befassen. Sie leisten Pionierarbeit bei der Nutzung von KI für die Gesundheit unserer Haut und bringen sie mehr Kunden weltweit näher."

Paulo Braga vom Venture Capital-Arm der Aktionäre der Grupo Boticário fügte hinzu: "In Haut.AI sehen wir nicht nur ein Startup, sondern die Zukunft der Hautpflege. Anastasia Georgievskaya und ihr Team haben eine überzeugende Vision entwickelt und verfügen über die Technologie, um dies zu unterstützen. Die Art und Weise, wie Menschen heute Kosmetika online kaufen, ähnelt der Erfahrung beim Kauf von Elektronik oder Büchern. Jedoch ist die Customer Journey bei weitem nicht gleich. Wir freuen uns darauf, daran teilzuhaben."

Haut.AI ist führend in der Online-Hautpflegeanalyse, wie seine hochkarätigen Partner wie z.B. Beiersdorf und Ulta Beauty, der größte Kosmetikhändler in den USA, bestätigen. Die auf wissenschaftlicher Präzision basierende Technologie von Haut.AI ermöglicht es Einzelhändlern und Marken, sowohl in den Geschäften als auch online genaue digitale Hautbewertungen und maßgeschneiderte Produktvorschläge anzubieten.

Die umfangreiche Hautbilddatenbank des Unternehmens gewährleistet eine angemessene und unvoreingenommene Hautpflegebewertung mithfile von KI. Der frühzeitige Einsatz von generativen KI-Technologien wie GANs hat die Position des Unternehmens bei der Generierung hochwertiger synthetischer Daten gefestigt. Im Jahr 2023 kündigte das Unternehmen SkinGPT an, ein transformatives virtuelles Hautpflegeverfahren, und setzt auch weiterhin GenAI ein, um sein ethisches KI-Versprechen zu erfüllen.

Darüber hinaus ist Haut.AI kürzlich dem Pegasus-Programm beigetreten und hat die Branchenexperten Peter Diamandis und Nicola Bell in sein Beratergremium aufgenommen. Haut.AI wird in Kürze weitere Produkte und Partnerschaften ankündigen.

Hier finden Sie die vollständige Pressemitteilung und weitere Details.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231026169070/de/

Contacts:

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an team@haut.ai.