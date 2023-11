Für die Schweiz sei es essenziell, ihre Beziehungen zur EU zu klären, sagte der französische Staatspräsident in Bern.Bern - Frankreich und die Schweiz seien in ihren Werten wie Demokratie und Frieden vereint. Das sagte der französische Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch in seiner Begrüssungsansprache zum Staatsbesuch in Bern. Beide Länder könnten den Konflikten in der Welt gegenüber nicht gleichgültig bleiben. Macron nannte in der Wandelhalle des Parlamentsgebäudes besonders den Krieg in der Ukraine...

