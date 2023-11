Neu aktualisiertes interaktives Online-Mapping-Tool ermöglicht es Schülern, Lehrern und Privatpersonen, die Welt mittels Geografie zu erkunden

Durch das Erlernen von Mapping-Fähigkeiten und Geografie können Schüler, Lehrer und weitere Personen ein besseres Verständnis dafür entwickeln, wie die wichtigsten Probleme, Herausforderungen und Chancen der Welt in den Kontext eines Ortes passen. Zur Feier des GIS Day und im Rahmen der Geography Awareness Week haben Esri, der weltweit führende Anbieter von Geoinformationssystemen (GIS), sowie die National Geographic Society (NGS), die globale gemeinnützige Organisation, den neu gestalteten National Geographic MapMaker vorgestellt.

MapMaker wurde in Zusammenarbeit mit Esri entwickelt und ist das Online-Mapping-Tool von National Geographic, das die neueste GIS-Software nutzt, um Klassenzimmer und Einzelpersonen mit wichtigen geografischen Informationen und Technologien für die Erkundung und Bildung zu versorgen. Mit der webbasierten 2D- und 3D-App kann jede/jeder geografische Informationen über die vernetzten sozialen und physischen Systeme der Erde visuell erleben und mit ihnen interagieren und gleichzeitig die Kunst der Kartenerstellung erlernen.

"Wir fühlen uns geehrt, unsere Partnerschaft mit der National Geographic Society fortzusetzen, um MapMaker 4.0 für K-12-Schüler auf der ganzen Welt bereitzustellen", so Jack Dangermond, President von Esri. "Wir sind davon überzeugt, dass Mapping ein leistungsstarkes Tool für das Lernen, die Kommunikation und den Wandel ist, und wir hoffen, dass MapMaker die nächste Generation dazu inspirieren wird, unsere Welt besser zu verstehen und sich um sie zu kümmern."

Die Aktualisierungen von MapMaker 4.0 gehen über den Umfang einer herkömmlichen Map hinaus und bieten Nutzern interaktive Daten zu einer Vielzahl wichtiger Themen, die das Lernen bereichern und besser veranschaulichen, wie Karten als leistungsstarke Hilfsmittel fungieren, die uns in die Lage versetzen, unseren Weg zu finden, komplexe Datensätze zu analysieren und zu visualisieren, Probleme zu lösen und Geschichten zu erzählen.

"Die [National Geographic] Society unterstützt seit langem die Geografieausbildung, und wir sind sehr erfreut, dass unsere Beziehung zu Esri weiter dazu beiträgt, das Staunen und die Neugier auf die Welt durch datengesteuerte Kartierungstechnologie zu fördern", erklärte Deborah Grayson, Chief Education Officer bei der National Geographic Society. "Der National Geographic MapMaker ist ein fesselndes Bildungstool, das die nächste Generation von Geographen, Kartographen und National Geographic Explorers inspiriert und zeigt, wie Geographie ihr Leben und ihre Arbeit jeden Tag beeinflusst. Es zeigt auch, wie die Begeisterung für den geographischen Ansatz Herausforderungen bewältigen und echte Veränderungen in der Welt bewirken kann."

Der neue MapMaker ermöglicht es den Nutzern, Muster und Beziehungen zu bilden, indem sie Karten schichten, Notizen und Skizzen zu Karten hinzufügen und Bilder zur Verwendung in Referaten, Präsentationen oder anderen Anwendungen speichern. Diese Ebenen können erstellt werden, um Benutzer zu schulen, verschiedene Biome, Populationen und Umgebungen darzustellen und verschiedene geografische Auswirkungen des Klimawandels für innovatives Lernen und Erforschen zu betrachten.

Lernende können auch aktuelle und historische Karten zu Themen wie Geowissenschaften (z. B. Erdbeben, Vulkane, Klima) oder Humangeographie (z. B. Bevölkerungsmerkmale, Bodenbedeckung, öffentliche Gesundheit) erkunden. Lehrende können auch zusätzliche Lernressourcen von Esri und National Geographic Learning einsehen. MapMaker läuft auf Online- und Mobilplattformen sowie auf mobilen Geräten und ist für Touchscreens geeignet, so dass Benutzer jeden Alters und jeder Vertrautheit mit Geografie leicht zurechtkommen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie den National Geographic MapMaker.

Über die National Geographic Society

Die National Geographic Society ist eine globale gemeinnützige Organisation, die die Kraft der Wissenschaft, der Erforschung, der Bildung und des Geschichtenerzählens nutzt, um die Wunder unserer Welt zu veranschaulichen und zu schützen. Seit 1888 hat National Geographic die Grenzen der Erforschung erweitert, in mutige Menschen und transformative Ideen investiert, mehr als 15.000 Stipendien für Arbeiten auf allen sieben Kontinenten zur Verfügung gestellt, jedes Jahr 3 Millionen Schüler durch Bildungsangebote erreicht und ein Publikum rund um den Globus durch besondere Erlebnisse, Geschichten und Inhalte angesprochen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.nationalgeographic.org oder folgen Sie uns auf Instagram, LinkedIn und Facebook.

Über Esri

Esri, der Weltmarktführer für GIS-Software (Geographic Information System), Location Intelligence und Mapping, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial von Daten auszuschöpfen, um Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Esri wurde 1969 in Redlands, Kalifornien, USA, gegründet. Die Software von Esri wird in Hunderttausenden von Unternehmen und Einrichtungen auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützige Institutionen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz zur Lösung einiger der komplexesten Probleme der Welt nutzen, indem sie diese in den entscheidenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns unter esri.com.

