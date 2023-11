Tagesausblick für 16.11.: Ehemalige Siemens-Töchter ziehen DAX auf 2-Monatshoch

Der DAX® setzte seinen Erholungskurs heute unbeirrt fort und stieg über die charttechnisch wichtige 200-Tage-Durchschnittslinie. Am Vormittag kamen positive Impulse aus China. Dort fielen Einzelhandelszahlen und die Industrieproduktion stärker aus als erwartet. Schwache US-Einzelhandelszahlen schürten am Nachmittag Spekulationen, dass das Zinspeak in den USA möglicherweise erreicht ist.

Neu: Das neue onemarkets-Magazin ist da. Dort lesen Sie unter anderem, wieso die USA 2024 besonders im Fokus steht und worin der Reiz der Rentenfonds liegt.

An den Anleihemärkten gab es erneut sprunghafte Bewegungen. Die Rendite 2-jähriger Bundesanleihen sackte in den Bereich von 3 Prozent ab. Anfang der Woche lag die Rendite noch bei 3,16 Prozent. In den USA nahmen Marktteilnehmer hingegen nach dem gestrigen Kurssprung Gewinne mit. Die Renditen 2- und 10jähriger Papier legten somit leicht zu. Bei den Edelmetallen war ebenfalls viel Bewegung zu beobachten. Die Notierungen für Silber, Palladium und Platin verbesserten sich im Tagesverlauf zwischen 1,5 und 2 Prozent. Der Goldpreis stagnierte derweil bei 1.960 US-Dollar. Wenig Veränderung gab es auch am Ölmarkt. So stagnierte der Preis für das Barrel Brent Crude Oil bei rund 82 US-Dollar. Schwache Einzelhandelszahlen deuten auf eine Abschwächung der US-Konjunktur hin.

Unternehmen im Fokus

Heute meldeten unter anderem Dermapharm, Infineon, Siemens Energy und SFC Energy Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal. Die Marktteilnehmer quittierten die Daten mit teils kräftigen Kursaufschlägen. K+S, ProSiebenSat.1 und RWE profitierten von positiven Analystenkommentare. Ceconomy legte zweistellig zu nachdem Meldungen über einen möglichen Einstieg der chinesischen JD.com kursierten. Ebenfalls im Fokus standen Internet-Dienstleister. Die Aktie von Delivery Hero schob sich über das Oktoberhoch. Zalando gelang der Ausbruch über die Widerstandsmarke bei EUR 23,40 und erreichte den höchsten Stand seit Mitte September.

Morgen werden unter anderem Alibaba, CTS Eventim und Siemens Geschäftszahlen vorlegen.

Wichtige Termine:

ECB's Lagarde speaks.

ECB's Enria speaks.

United States-Jobless

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester gives opening remarks at Fed conference.

United States-Imports/Exports

United States-Philly Fed New

ECB's de Guindos speaks.

United States-Industrial production

New York Federal Reserve Bank President Williams speaks at Treasury Markets conference.

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester gives introductory remarks at Fed conference.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.654/15.806/15.837 Punkte Unterstützungsmarken: 15.252/15.359/15.569 Punkte Der DAX® knüpfte nahtlos an den gestrigen Aufwärtstrend an. Dabei gelang der Ausbruch über den Widerstand auf Höhe der 138,2%-Retracementlinie bei 15.654 Punkten. Damit eröffnet sich weiteres Erholungspotenzial bis 15.806/15.836 Punkte. Technische Indikatoren wie MACD und RSI haben allerdings extreme Niveaus erreicht. Rücksetzer sollten somit weiter eingeplant werden. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 18.09.2023 -15.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 15.11.2018 - 15.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap - angepasst um das Bezugsverhältnis - ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 254,85 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HD0NMM 178,05 12.200 18.500 21.06.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.11.2023; 17:150 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC0554 16,78 12.494,153877 14.055,923112 5 Open End DAX® HC07KP 25,13 14.055,76269 14.837,263096 10 Open End DAX® HC07M8 14,16 14.576,29896 15.096,672833 15 Open End DAX® HD04LH 28,68 14.992,727977 15.304,576719 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.11.2023; 17:15 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 4,79 18.738,022371 17.177,145107 -5 Open End DAX® HC3TKP 3,88 17.176,41355 16.394,886742 -10 Open End DAX® HC8E7B 7,59 16.655,877288 16.134,548329 -15 Open End DAX® HC7FDA 10,91 16.239,448271 15.927,650864 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.11.2023; 17.15 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.