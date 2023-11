Der Leitindex SMI schliesst 0,07 Prozent tiefer bei 10'708,19 Punkten. Im Fokus standen die UBS-Papiere (+2,3%) nach dem Urteil in Frankreich.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch unter dem Strich nicht gross bewegt, wobei der Leitindex SMI ganz leicht im Minus schloss. Er hinkte damit anderen europäischen Handelsplätzen hinterher, was Börsianer mit seiner defensiven Ausrichtung erklärten. Die gute Stimmung, welche schon am Montag und vor allem am Dienstag geherrscht habe, sei aber nicht verflogen, hiess es.

