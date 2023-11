Die Fähigkeiten von Sapio vereinfachen die Arbeit von Wissenschaftlern, indem sie große Sprachmodelle (LLM, Large Language Models) nutzen, um Experimente zu erstellen, Produktdokumentationen abzufragen, wissenschaftliche sowie Instrumentendaten zu suchen und zu visualisieren und Python-Code zu generieren.

Sapio Sciences, die science-aware-Laborinformatikplattform, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine bahnbrechenden wissenschaftlichen Merkmale durch Integration großer Sprachmodelle (LLM, Large Language Models) in seine einheitlichen Informatik-Plattformen den Beta-Launch erreicht haben. Die KI-fähige Chat-Schnittstelle der Sapio-Plattform versetzt Wissenschaftler in die Lage, einfache Sätze der natürlichen Sprache zu nutzen, um ihr elektronisches Laborbuch (ELN, Electronic Laboratory Notebook) "zu befragen", um unterschiedliche Aufgaben ausführen zu können.

"Die meisten ELNs verfügen über eine steile Lernkurve und unsere Kunden haben deutlich zum Ausdruck gebracht, wie frustrierend es sein kann, mithilfe dieser Systeme Experimente zu erstellen und Daten zu eruieren", so Kevin Cramer, Gründer und CEO von Sapio Sciences. "Das Ziel von Sapio besteht nun darin, die Kunden zu unterstützen, ihre Medikamenten-Pipeline zu beschleunigen und eine leistungsfähige Methode, die wir hierfür nutzen, beruht auf der Vereinfachung komplexer Aufgaben. Die Schnittstelle der Zukunft ist die natürliche Sprache und wir sind äußerst erfreut, einen KI-Assistenten in Sapio ELN? zur Verfügung stellen zu können, der Wissenschaftler in die Lage versetzt, ihre Experimente zu beschleunigen."

Die Sapio-Plattform verwendet stets einfache Regeln der natürlichen Sprache, die Wissenschaftler und Administratoren in die Lage versetzen, das System ohne umfangreiches Kodieren oder zusätzliche Programmierungen zu konfigurieren und individuell einzurichten. Die neuen Sapio AI-Fähigkeiten beruhen auf dem Bestreben von Sapio, eine No-Code-Plattform zur Verfügung zu stellen, die zur Beschleunigung der Medikamenten-Pipeline unserer Kunden und Vereinfachung der Wissenschaften beiträgt. Sapio nutzt darüber hinaus KI, um eine eingebaute Unterstützung für 50 Sprachen zu ermöglichen.

Sapio AI ist eine Chat-ähnliche Schnittstelle, die komplexe Aufgaben, wie beispielsweise die Entwicklung und Installation komplizierter Platten und Experimente sowie Dokumentationen, Analysen und Meldungen von Ergebnissen vereinfacht. Wissenschaftler können Fragen in natürlicher Sprache eingeben und Antworten darüber erhalten, wie ELN eingesetzt oder die Plattform befragt werden kann, um Daten zu finden, Experimente zu erstellen oder Python Skripts zu schreiben. Beispielsweise können Wissenschaftler mit dem neuen "Prompt to Experiment"-Merkmal bestimmte Aspekte eines Experiments beschreiben, das sie durchführen möchten und das ELN wird das Experiment automatisch erstellen, einschließlich komplizierter Platten, mit deren Hilfe eine wiederverwendbare Vorlage bequem erstellt werden kann. Darüber hinaus kann der KI-Assistent die Wissenschaftler unterstützen, zu verfolgen, welche Materialien und Geräte bei den Experimenten verwendet werden.

Der KI-Assistent umfasst darüber hinaus ein "Prompt to Find Data"-Merkmal, das Wissenschaftler einsetzen können, um bequem wissenschaftliche Daten durch intuitive Sätze, wie beispielsweise "Find all my experiments from the last month" (Finde alle meine Experimente vom letzen Monat) oder "Find all the DNA samples I created this year" (Finde alle DNA-Proben, die von mir in diesem Jahr erstellt wurden) abfragen zu können. Die Administratoren können den KI-Assistenten auch verwenden, um Python-Code für Anpassungen der Plattform zu entwickeln oder zu modifizieren. Schließlich kann der KI-Assistent grundlegende Fragen darüber beantworten, wie Sapio ELN eingesetzt werden kann.

"Sapio wurde von Experten für maschinelles Lernen gegründet und wir sind äußerst erfreut, dieses mächtige neue Tool und unsere Fähigkeiten nutzen zu können, um die Übernahme von Sapio ELN zu erleichtern und die Arbeiten der Wissenschaftler einfacher und produktiver zu gestalten", so Kevin Cramer. "Wir erkennen weitere neue Wege, wie wir diese Tools nutzen können, und sind daher bestrebt, in den ELN-Raum einzuführen, um die bedeutende Wissenschaft zu beschleunigen, die unsere Kunden täglich betreiben."

Über Sapio Sciences

Das Ziel von Sapio Sciences besteht darin, das Leben im Labor zu verbessern und da die Wissenschaft komplex ist, macht Sapio die Technologie einfach. Sapio ist ein globales Unternehmen, das eine umfassende science-aware Laborinformatik-Plattform in Kombination mit Cloud-basierten LIMS-, ELN- und Jarvis-Datenlösungen bietet.

Sapio bedient einige der größten globalen und Nischenmarken, darunter Biopharma, CROs und klinische Diagnoselabore in den Bereichen NGS-Genomsequenz-, Bioanalytik-, Bioprozesstechnik-, Stabilitäts-, Histopathologie-, Arzneimittel- und In-vivo-Studien.

Die Kunden bevorzugen die Plattform von Sapio, da sie robust und skalierbar ist und als No-Code-Konfigurationsplattform rasch angepasst werden kann, um einzigartige Bedürfnisse zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sapiosciences.com und folgen Sie uns hier auf LinkedIn.

