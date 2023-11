ChatGPT Ripple Kurs News: Explodiert XRP noch 2023 auf 500 $?

Heute kostet ein XRP 0,5848 Euro und liegt damit fast 2,30 % unter dem Wert von gestern. I den letzten 7 Tagen gab es hinsichtlich der Chartkurve nur zwei grüne Phasen, und zwar mit 0,652 Euro um den 09.11.2023 herum, sowie am 13.11.2023 mit einem Preis von 0,6616 Euro pro XRP.

ChatGPT hatte vor wenigen Tagen noch angenommen, dass BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, seinen Bitcoin-ETF, der in den USA zur Genehmigung bei der SEC vorliegt, durch einen Ripple-ETF ersetzen könnte.

Den Grund für diese Behauptung sieht die Künstliche Intelligenz bei dem starken Engagement und dem Kauf von reichlich Ripple-Coins. Heute kam aber die Nachricht, dass ein angeblich aufgetauchter Antrage seitens BlackRock auf einen Ripple-ETF eine Fälschung war.

Dennoch sieht ChatGPT den Ripple Kurs mit Verweis auf einen Analyst von Wells Fargo bei möglichen 500 $, und zwar in den nächsten vier bis sieben Monaten.

Die Ripple Kurs News wären eine gelungene Abwechslung in all der Bitcoin-ETF Nachrichten. Denn auch wenn der Markt sich vor Anspannung über mögliche Genehmigungen der ersten Spot-getradeten Krypto-ETFs kaum noch halten kann, sind es auch Altcoins wie Ripple, die Einfluss auf das Marktgeschehen nehmen.

Wie geht es für Ripple weiter?

Im letzten Monat konnte Ripple über 30 % im Wert zulegen, das ist angesichts des aktuellen Entwicklungen rund um Bitcoin-ETFS nicht verwunderlich. Schließlich zählt der Bitcoin Preis als Benchmark für andere Kryptowährungen.

Es ist erwiesen, dass eine Kursrallye bei BTC auch zu steigenden Kursen bei anderen Altcoins führt. Bei Ripple ist dies jedoch doppelt bewundernswert, schließlich ist der Streit mit der US-Wertpapierbehörde SEC in den USA noch immer nicht beigelegt.

Betrachtet man den gesamten Handelsverlauf von Ripple, dann können sich Anleger, die früh eingestiegen sind, über unfassbare 10.808 % Rendite freuen. Aufsehenerregende Preisvorhersagen sind im Kryptomarkt durchaus üblich und beginnen meist, wenn sich die ersten Zeichen für einen Bullenrun zeigen.

Der aktuelle Zyklus bildet da keine Ausnahme, ist sich ein Analyst von Wells Fargo sicher. Der sagt vorher, dass sich XRP in den nächsten vier bis sieben Monaten auf bis zu 500 US-Dollar steigern könnte.

Shannon Thorpe, Business Support Manager bei Wells Fargo, teilte jüngst ihre Einblicke in den XRP-Token. Sie sagte, dass die XRP-Community, die allgemein als XRP-Armee bezeichnet wird, zwar gespaltener denn je sei, sie jedoch eine positive Zukunft für Ripple sehe, da mit der jüngsten Entscheidung des US-Gerichts belegt sei, dass der XRP-Token kein Wertpapier ist.

Viele Analysten haben XRP ein Kursziel zwischen 1 und 10 US-Dollar gegeben, aber Thorpe schlug vor, dass der Preis des Tokens deutlich höher sein müsste, wenn er mit Systemen wie der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) konkurrieren will.

SWIFT verarbeitet etwa 44,8 Millionen Nachrichten pro Tag - das sind nur Nachrichten, keine Abrechnungen und nur die Hälfte dessen, was XRP leisten kann, sagte Thorpe.

Sie wies weiter darauf hin, dass durch die Verwendung von Ripple statt des etablierten SWIFT Systems die Nutzung an 365 Tagen und rund um die Uhr möglich wäre. Das würde das globale Wirtschaftswachstum enorm beschleunigen.

Basierend auf diesen Fakten sagte die Analystin, dass ihre Preisprognose für Ripple kurzfristig, das bedeutet zwischen vier und sieben Monaten zwischen 100 und 500 US-Dollar liegt.

Welche Coins könnten noch von der Bitcoin Kursrally profitieren?

Ein ganz anderes Thema geht Meme Kombat mit einem Blockchain-basierten Projekt an. Der native Utility-Token ist anders als Ripple nicht für institutionelle Investoren vorbehalten, sondern richtet sich in dieser frühen Phase vor allem an Neueinsteiger, absolute Anfänger und Privatanleger.

Im Kern des Projektes geht es um Online-Wetten auf epische Schlachten in der Meme-Kombat Arena. Angetrieben wird das Ökosystem von den zahlreichen erfolgreichen Meme-Charakteren, die zum Teil bereits selbst erfolgreich ihre Pre-Sales beendet haben.

Kryptowährung Meme Kombat Kürzel $MK Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 21 Millionen Token Start 21.09.2023 Preis ab 0,189 $ Kategorie GameFi-Token Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards Ja Staking während Pre-Sales Ja Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX Mindestbetrag 10 $ Strategie langfristig, HODLen Konzept Community-Gaming

Auch Meme Kombat ist im Vorverkauf besonders günstig erhältlich und nimmt Anlegern mit auf den Weg zu einem grandiosen Wachstum. Derzeit gibt es den nativen Utility-Token ($MK) für nur 0,189 $.

Doch nicht mehr lange, denn in weniger als 24 Stunden beginnt die nächste Phase des Vorverkaufs und der Preis für den Token, der den Zugang zur Plattform gewährleistet, steigt leicht an.

$MK wird verwendet für

native Währung in der Meme Kombat-Arena

die Teilnahme an automatisierten Schlachten

das Wetten auf den Ausgang von Schlachten

die Ausbezahlung von Preisen beim Wetten

das Einsetzen im Staking-Vertrag

Bisher haben Investoren aus dem Privatsektor schon über 1,7 Millionen US-Dollar in Meme Kombat investiert. Damit rückt das Ziel der ersten Market Cap von 2 Millionen US-Dollar immer näher. Der Token kann in dem Smart Contract gesperrt werden, was nach bisherigem Stand eine jährliche zu erwartende Rendite von 665 % einbringt.

Die Staking Rewards sind eine innovative Möglichkeit, ein passives Einkommen aufzubauen. Außerdem geben die Token natürlich Zugang zur Wettplattform.

Fazit: Es bleibt spannend zu sehen, ob Ripple tatsächlich noch dieses Jahr auf 500 US-Dollar springen könnten. Vom derzeitigen Preis bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg.

Allerdings sind Kurssprünge wie dieser im Kryptomarkt keine Seltenheit und durchaus im Rahmen des Möglichen. Meme Kombat ist ein Coin, mit dem Sie Ihr Portfolio diversifizieren könnten.

