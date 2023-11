Berlin - Mithilfe bekannter Unterstützer will die Linke ein Signal des Aufbruchs senden. Auf ihrem Parteitag in Augsburg wollen die Vorsitzenden am Samstag eine Erneuerungs-Kampagne vorstellen, sagte ein Sprecher der Partei den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben).



Unterstützt werde diese von einer Reihe prominenter Personen aus den Bereichen Armutsbekämpfung, Wohlfahrt, Wohnen, Migration, Klima und Gewerkschaft. Zu den Unterstützern gehört auch Ulrich Schneider, Geschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands und ehemaliges Parteimitglied. "Unsere Gesellschaft droht unsolidarischer, unsozialer und intoleranter zu werden", sagte Schneider den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben). "In Zeiten wie diesen braucht es eine starke Linke in der Gesellschaft und in den Parlamenten mehr denn je."



Daher hoffe er, dass sich die Partei nach dem "lange überfälligen Austritt von Wagenknecht" wieder fange und neu aufstellen könne.

