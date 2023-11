- Srijan gewinnt den dritten Engage Award für anspruchsvollste und produktivste digitale Erfahrungen -

Srijan, die Technologie- und Engineering-Sparte von Material, einem globalen Beratungsunternehmen für Strategie und Kundenerlebnisse, darf mit Stolz verkünden, dass es für seine Arbeit mit INSEAD The Business School for the World in der Kategorie "Most Impactful Tech Stack Integration" zum Preisträger des Acquia Engage Awards 2023 gekürt wurde.

Mit den Acquia Engage Awards werden Unternehmen ausgezeichnet, die mit der Acquia Open Digital Experience Platform (Acquia Open DXP) herausragende digitale Erlebnisse schaffen und bereitstellen.

Srijan hat sich mit INSEAD zusammengetan, um seine digitale Strategie zu revolutionieren, das Nutzerengagement zu verbessern und seine Markenidentität zu stärken, indem es eine flexible, effiziente und einheitliche digitale Plattform aufbaut und die Technologie mit der Geschäftsstrategie abstimmt, um Wachstum und Erfolg zu fördern. Durch die Integration von Drittanbietern und die CDP-Implementierung gelang es Srijan, die Benutzerführung zu optimieren und eine ansprechende, kohärente und effektive digitale Präsenz zu schaffen.

"Der Erfolg von INSEAD mit unserem maßgeschneiderten Lösungsansatz ist ein echtes Beispiel für unser Engagement für hervorragende Leistungen und Werte", so Saurabh Das, Chief Delivery Officer für Material. "Diese Auszeichnung ist ein Beleg für die unermüdliche Konzentration unseres Teams auf die Bereitstellung wirkungsvoller Lösungen, die unseren Kunden einen beispiellosen Mehrwert bieten."

"Ich schätze die strategische Partnerschaft, die wir mit Srijan eingegangen sind, sehr. Es war ein sehr anspruchsvolles Projekt, und Srijan hat sich als zuverlässiger Partner erwiesen, der eng mit uns zusammengearbeitet hat, um Probleme zu erkennen und zu lösen nicht nur aus technischer Sicht, sondern auch im Hinblick auf das Stakeholder-Management", erklärte Choo Tatt Saw, CIO von INSEAD.

Dov Campbell, Director Digital Communications bei INSEAD, fügte hinzu: "Die enge Zusammenarbeit mit Srijan hat es uns ermöglicht, eine robuste, anpassungsfähige und nahtlos integrierte Website zu erstellen, die unserer ursprünglichen Vision treu bleibt."

"Unsere Partnerschaft mit INSEAD war von Dynamik und Engagement geprägt, wobei jeder Meilenstein mit maßgeschneiderten Lösungen und einem gemeinsamen Engagement für Spitzenleistungen erreicht wurde. Diese Auszeichnung ist ein Beleg für diesen flexiblen und kollaborativen Geist", erläuterte Rupa Mistry, Delivery Director für Material.

Für die diesjährigen Engage Awards wurden Hunderte von Beiträgen aus einer Vielzahl von Branchen und Regionen in 26 Kategorien eingereicht. Jede Einreichung wurde einer Jury aus angesehenen Digitalexperten vorgelegt, die sie nach Funktionalität, Integration, Leistung, Ergebnissen, Gesamtnutzererfahrung und anderen Kriterien bewerteten. Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Srijan Acquia und andere Technologiepakete eingesetzt hat, und lesen Sie die Fallstudie hier.

Über Srijan, A Material Company

Srijan, A Material Company, ist ein global aktives technisches Planungsunternehmen, das für eine Vielzahl von Unternehmen von Fortune-500-Unternehmen bis hin zu gemeinnützigen Einrichtungen auf der ganzen Welt transformative digitale Wege zu einer besseren Zukunft entwickelt. Wir bieten modernste technische Kompetenzen und intelligente Praktiken für einige der größten Namen in den Bereichen FMCG, Luftfahrt, Telekommunikation, Technologie und weiteren Sektoren. Srijan ist ein Drupal Enterprise Partner Diamond Certified Contributor und Drupal Leader mit mehr als 350 Drupal-Ingenieuren und mehr als 110 Acquia-Zertifizierungen.

Im Jahr 2021 wurde Srijan von Material übernommen, einem globalen Strategiepartner, der tiefgreifende menschliche Erkenntnisse mit modernster Technologie kombiniert ein proprietärer wissenschaftlicher und systemischer Ansatz, der das Engagement und Wachstum der bekanntesten Marken und innovativsten Unternehmen der Welt beschleunigt. Wir entwerfen und entwickeln kundenorientierte Geschäftsmodelle und Erfahrungen, um transformative Beziehungen zwischen Unternehmen und den Menschen, die sie bedienen, zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.materialplus.io/.

Über Acquia

Acquia unterstützt ehrgeizige digitale Innovatoren dabei, die produktivsten und effizientesten digitalen Angebote zu entwickeln, die für ihre Kunden, Mitarbeiter und Gemeinschaften den entscheidenden Unterschied machen. Wir bieten die weltweit führende offene Plattform für digitale Erlebnisse (DXP), die auf dem Open-Source-System Drupal aufbaut, im Rahmen unseres Engagements für die Gestaltung einer digitalen Zukunft, die sicher, zugänglich und für alle verfügbar ist. Mit Acquia Open DXP können Sie das Potenzial Ihrer Kundendaten und Inhalte freisetzen, die Markteinführung beschleunigen und Engagement, Konversion und Umsatz steigern. Erfahren Sie mehr unter https://acquia.com.

Über INSEAD, die Business School für die Welt

Als eine der weltweit führenden und größten Business Schools für Hochschulabsolventen bringt INSEAD Menschen, Kulturen und Ideen zusammen, um verantwortungsvolle Führungskräfte zu fördern, die die Wirtschaft und die Gesellschaft verändern. Unsere Forschung, Lehre und Partnerschaften spiegeln diese globale Perspektive und kulturelle Vielfalt wider.

Mit Standorten in Europa (Frankreich), Asien (Singapur), dem Nahen Osten (Abu Dhabi) und inzwischen Nordamerika erstreckt sich die betriebswirtschaftliche Ausbildung und Forschung von INSEAD über vier Regionen.

Unsere 162 renommierten Fakultätsmitglieder aus 40 Ländern inspirieren jährlich mehr als 1.300 Teilnehmer in unseren Master in Management, MBA, Global Executive MBA, Specialized Master's degrees (Executive Master in Finance und Executive Master in Change) und Doktorandenprogrammen. Darüber hinaus nehmen jedes Jahr mehr als 10.000 Führungskräfte an den INSEAD Executive Education Programmen teil.

INSEAD führt kontinuierlich Spitzenforschung durch und sorgt für Innovationen in allen seinen Programmen. Wir vermitteln Führungskräften das Wissen und das Bewusstsein, um überall tätig zu sein. Unsere Kernwerte treiben akademische Exzellenz voran und dienen der globalen Gemeinschaft als The Business School for the World.

