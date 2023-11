Interaktive Kartierung und Datenexploration von Esri umfasst 140 räumliche Analysetools und -funktionen als Teil des Fabric-Benutzererlebnisses

Esri reagiert auf die steigende Nachfrage nach räumlichen Analysen und erweitert seine langjährige strategische Zusammenarbeit mit Microsoft durch eine einheitliche, auf räumlichen Funktionen basierende Analyseplattform. Microsoft Fabric, das laut der Ankündigung bei der Microsoft Ignite jetzt allgemein verfügbar ist, wird den Zeitaufwand zur Gewinnung von Erkenntnissen reduzieren und unerforschte Muster, Trends und Verbindungen durch die Integration räumlicher Analysen aus Esris ArcGIS-Software aufdecken.

Insbesondere Datenwissenschaftler, Dateningenieure, Geschäftsanalysten und ihre Führungskräfte, die räumliche Analysen und Visualisierungen innerhalb von Fabric benötigen, werden von dem gemeinsamen Angebot profitieren. Die ArcGIS-Integration von Esri ermöglicht einen unternehmensweiten Datenfluss ganz gleich, ob die Nutzer in Microsoft OneLake, Microsoft Power BI oder der ArcGIS-Umgebung arbeiten. Fabric-Nutzer erhalten einen direkten Zugang zu anspruchsvollen räumlichen Analysetools und -funktionen sowie zu einer umfangreichen Bibliothek autoritativer und kuratierter räumlicher Daten, um interaktive und intuitive Visualisierungen und Karten zu erstellen.

"Esri und Microsoft sind dabei, die Art und Weise, wie mit Daten gearbeitet wird, grundlegend neu zu gestalten. Jetzt erhalten Datenexperten direkten Zugriff auf die Kernfunktionen von Esri innerhalb ihrer Microsoft Fabric-Umgebung", so Jack Dangermond, President bei Esri. "Wir freuen uns, unsere wichtige Arbeit mit Microsoft weiterzuführen und zu erleben, wie wir das Potenzial räumlicher Erkenntnisse für unsere gemeinsamen Kunden erschließen können."

"Die Integration mit Esri eröffnet unseren Microsoft Fabric-Kunden die Möglichkeit, durch den Zugang zu ihrer leistungsfähigen Technologie für räumliche Analysen wertvolle Einblicke in die Geodaten zu erhalten", berichtet Arun Ulagaratchagan, Corporate Vice President of Azure Data bei Microsoft.

Die Integration von ArcGIS mit Fabric wird im zweiten Quartal 2024 verfügbar sein.

"Esri und Microsoft sind wichtige strategische Partner für das Met Office", erklärt Dr. Niall Robinson, Head of Product Futures. "Mit der Entwicklung des Supercomputers der nächsten Generation von Microsoft werden unsere Datenmengen exponentiell wachsen. Da wir den Menschen auch künftig helfen wollen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, um sicher und erfolgreich zu handeln, müssen wir die Nutzung von ML und KI sowohl innerhalb unserer Organisation als auch bei unseren Kunden weiter ausbauen. Die Erweiterung von Microsoft Fabric um die räumlichen Analysen von Esri ist eine spannende neue Entwicklung von enormem Potenzial."

Weitere Informationen über den neuen Spatial-Analytics-Workload für Microsoft Fabric finden Sie unter go.esri.com/spatial-analytics-in-microsoft-fabric.

