Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Fühlten sich 2017 noch 14 Prozent von uns einsam, stieg der Wert mit der Pandemie auf 42 Prozent. Viele wollen das aktiv ändern und andere Menschen kennen lernen. Dagmar Ponto hat Tipps für uns gesammelt, damit aus "einsam" wieder ein "gemeinsam" werden kann:Sprecherin: Ist man Single dann weiß man oft nicht, bei welcher Gelegenheit und wie man überhaupt ins Gespräch kommen kann. Wir haben die Frage weiter gegeben an Ute Essig, vom Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber":O-Ton Ute Essig: 19 Sekunden"Eigentlich in jeder Alltagssituation. Fangen Sie klein an und machen Sie den ersten Schritt, zum Beispiel an der Kasse im Supermarkt oder beim Bäcker. Und gehen Sie öfter einkaufen und nicht nur einmal wöchentlich, denn so trifft man öfter auf andere Menschen und kann einen Small Talk beginnen.Sprecherin: Übrigens, ein kurzes Gespräch mit Fremden macht uns glücklich, das zeigen mehrere Studien. Aber wie kommt man unter Menschen und kann gleichzeitig noch einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen?O-Ton Ute Essig: 24 Sekunden"Da bietet sich das Ehrenamt hervorragend an. Ob man jetzt Schülerinnen und Schüler beim Lesenlernen unterstützt, im Sportverein mithilft, bei der Tafel Lebensmittel verteilt oder sich beim Naturschutz engagiert: Ehrenamtliche werden überall gebraucht. Viele Helfende sagen, dass sie sich auch deshalb engagieren, um mit Gleichgesinnten zusammen zu sein."Sprecherin: Haben Sie für uns noch einen weiteren Tipp, wie und wo man sich unverbindlich mit anderen treffen kann?O-Ton Ute Essig: 23 Sekunden"Man kann zum Beispiel seine handwerklichen Fähigkeiten weitergeben. In Deutschland gibt es über 900 Repair-Cafés, und da kommen zu festgelegten Terminen versierte Hobbyhandwerker zusammen, um kaputte Geräte zu reparieren. Hier lernt man schnell neue Menschen kennen und vielleicht geht es danach noch ins Café um die Ecke auf einen kleinen Plausch."Abmoderation: Auch wenn man schüchtern ist, ist es wichtig, dass man auf andere zugeht, rät der "Senioren Ratgeber".