San Francisco - Die USA und China wollen die Kommunikation zwischen ihren Streitkräften wieder aufnehmen. Das kündigte US-Präsident Joe Biden nach einem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in der Nähe von San Francisco an.



Er nannte es "von entscheidender Bedeutung", wieder direkten Kontakte zu haben. "Ich glaube, dass wir heute auf der Grundlage der in den letzten Monaten geleisteten diplomatischen Arbeit auf hoher Ebene zwischen unseren Teams einige wichtige Fortschritte erzielt haben", sagte Biden mit Blick auf das Treffen allgemein. Unter anderem habe er sich mit Xi auch darauf geeinigt, dass beide Länder "nach vielen Jahren des Stillstands" ihre Zusammenarbeit im Bereich der Drogenbekämpfung wieder aufnehmen werden. Das Treffen zwischen den beiden Staatschefs fand am Rande eines Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) statt.

Index-Trading leicht gemacht In diesem Report von Lars Wißler erfahren Sie, wie Sie mit Index Trading Ihren Börsenerfolg ganz einfach steigern können. Lassen Sie sich diesen kostenlose Report nicht entgehen! Hier klicken