Helvetica Property / Schlagwort(e): Ausschüttungen/Immobilien

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet Helvetica für den HSC Fund eine Ausschüttung, die trotz des herausfordernden Marktumfeldes auf dem Niveau des Vorjahres liegen wird.



16.11.2023 / 06:30 CET/CEST





Medienmitteilung 16. November 2023

Medienmitteilung (PDF)

Bild (JPG)

Zürich, 16. November 2023 - Die Fondsleitung beabsichtigt für den Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) eine Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2023 im Rahmen von CHF 5.00 bis 5.35 pro Anteil vorzunehmen.

Ausschüttung 2023 soll sich in der Bandbreite von CHF 5.00 bis CHF 5.35 pro Anteil bewegen, was dem Niveau der Ausschüttung 2022 entspricht.

Fremdfinanzierungsquote soll bis Ende 2023 auf unter 28 Prozent gesenkt werden.

Finanzierungsstrategie wird angepasst, wobei 30 bis 50 Prozent der Fremdfinanzierung mittel- bis langfristig angebunden werden sollen.

Die bis spätestens Ende 2024 beabsichtigte Zusammenlegung mit dem Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) soll eine verbesserte Liquidität und positive Synergieeffekte für die Investoren bewirken.

Die Fondsleitung des HSC Fund erwartet für das Geschäftsjahr 2023 aktuell eine Ausschüttung, die sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegt. Die Bandbreite der prognostizierten Ausschüttung liegt zwischen CHF 5.00 und CHF 5.35 pro Anteil. Dies reflektiert eine Ausschüttungsrendite von rund 6.5 Prozent, basierend auf dem aktuellen Handelskurs des Fondsanteils.

Weiterhin verfolgt die Fondsleitung das klare Ziel, die Fremdfinanzierungsquote langfristig zwischen 25 und 28 Prozent zu halten. Durch strategische Liegenschaftsverkäufe wird angestrebt, die Quote bis Ende 2023 auf unter 28 Prozent zu reduzieren. Parallel dazu wird die kurzfristige Finanzierungsstrategie des Fonds angepasst, um einen Anteil von 30 bis 50 Prozent der Hypotheken mittel- bis langfristig abzusichern.

Die geplante Fusion des HSC Fund mit dem HSO Fund, die bis spätestens Ende 2024 abgeschlossen sein soll, verfolgt das Ziel, die Liquidität für Anleger zu verbessern, die Renditen des Portfolios zu stabilisieren und eine breitere Diversifikation zu erzielen. Nach der Fusion wird das Anlagevolumen über CHF 1 Milliarde betragen. Damit erhält der neue HSC Fund ein stärkeres Gewicht im SXI Real Estate Funds Broad Index. Aufgrund der Realisierung von Synergieeffekten erwartet die Fondsleitung auch eine Reduktion der Gesamtkostenquote (TER). Darüber hinaus ist geplant, das Verwaltungshonorar im Jahr 2024 einmalig um 14 Prozent auf 0.60 Prozent zu senken, um die Kostenstruktur des Fonds weiter zu optimieren.

«In einem sehr schwierigen Marktumfeld sind wir stolz darauf, dass wir erneut eine solide Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2023 ankündigen dürfen. Dies ist das Ergebnis unseres aktiven Asset Managements, das im laufenden Geschäftsjahr hervorragende Arbeit geleistet hat», sagt Hans R. Holdener, CEO von Helvetica.

Weitere Informationen zur geplanten Fusion sind bei der Fondsleitung erhältlich. Diese wird zudem laufend über die nächsten Schritte informieren.

Alle Medienmitteilungen finden Sie auch unter

Helvetica.com

Medienkontakte

Hans R. Holdener Patricia Neupert CEO Head Marketing & Communications T +41 43 544 70 80 T +41 43 544 70 98 hrholdener@helvetica.com patricia.neupert@helvetica.com

Über die Helvetica

Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.

Helvetica.com

Helvetica Swiss Commercial Fund

Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite Diversifikation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt.

Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern, die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt.

Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information Document; KID) im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes oder ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

Ende der Medienmitteilungen