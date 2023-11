Crealogix Holding AG / Schlagwort(e): Öffentliche Ausschreibung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Barangebot der Vencora UK Limited ( Vencora oder die Anbieterin ) von CHF 60 pro Aktie der CREALOGIX Holding AG ( CREALOGIX ), was einem Gesamteigenkapitalwert für CREALOGIX von CHF 84,3 Millionen entspricht.

oder die ) von CHF 60 pro Aktie der CREALOGIX Holding AG ( ), was einem Gesamteigenkapitalwert für CREALOGIX von CHF 84,3 Millionen entspricht. Der Angebotspreis impliziert eine Prämie von 26,96 Prozent gegenüber dem von der unabhängigen Prüfstelle des Angebots, BDO AG, in ihrem Bewertungsbericht ermittelten Wert pro CREALOGIX-Aktie von CHF 47,26, der für die Festlegung des Mindestangebotspreises massgebend ist, und eine Prämie von 20,48 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der CREALOGIX-Aktie am 15. November 2023.

Der Verwaltungsrat von CREALOGIX hat das Übernahmeangebot einstimmig empfohlen, und bestimmte CREALOGIX-Aktionäre, die insgesamt 51,66 Prozent halten, haben sich bereit erklärt, ihre CREALOGIX-Aktien gleichzeitig an Vencora zu verkaufen.

Durch die Übernahme wird ein Schweizer Softwareunternehmen von einem kapitalstarken, weltweit führenden Technologieunternehmen unterstützt, das weiteres Wachstum anstrebt. Vencora, eine indirekte Tochtergesellschaft von Constellation Software Inc. (ein in Kanada ansässiger internationaler Anbieter von Software und Dienstleistungen, dessen Aktien an der Toronto Stock Exchange notiert sind, TSE: CSU) und CREALOGIX (SIX: CLXN), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitaler Bankentechnologie, haben heute gemeinsam bekannt gegeben, dass sie eine definitive Transaktionsvereinbarung abgeschlossen haben, wonach Vencora zugestimmt hat, ein öffentliches Barangebot zum Erwerb aller sich im öffentlichen Verkehr befindlichen Namenaktien von CREALOGIX zu einem Preis von CHF 60 pro Aktie zu unterbreiten (der Angebotspreis). Vencora hat heute eine Vorankündigung des Angebots veröffentlicht.



Der Angebotspreis impliziert eine Prämie von 26,96 Prozent gegenüber dem von der unabhängigen Prüfstelle des Angebots, BDO AG, in ihrem Bewertungsbericht ermittelten Wert pro Crealogix-Aktie von CHF 47,26, der für die Festlegung des Mindestangebotspreises relevant ist. Der Verwaltungsrat von CREALOGIX empfiehlt den Aktionären einstimmig, das Angebot anzunehmen. Der Bericht des Verwaltungsrats von CREALOGIX über das Angebot wird im Angebotsprospekt von Vencora enthalten sein.



Herr Richard Dratva, Zürich, Schweiz, Herr Bruno Richle, Jona, Schweiz, Herr Daniel Hiltebrand, Pfäffikon, Schweiz, Mayfin Management Services S.I., Gava, Spanien, und Herr Peter Suesstrunk, Lufingen, Schweiz (die veräussernden Aktionäre) haben mit Vencora einen Aktienkaufvertrag (das Share Purchase Agreement - SPA) unterzeichnet, wonach sich die veräussernden Aktionäre bereit erklärt haben, insgesamt 725'746 Aktien von CREALOGIX, was insgesamt 51,66 Prozent des Aktienkapitals von CREALOGIX entspricht, an Vencora zu einem Kaufpreis von CHF 60 pro CREALOGIX-Aktie zu verkaufen. Durch die Übernahme wird ein Schweizer Softwareunternehmen von einem kapitalstarken, weltweit führenden Technologieunternehmen unterstützt, das weiteres Wachstum anstrebt. Vencora ist in 70 Ländern mit 15 kollaborativen Marken, mehr als 1300 Mitarbeitern und mehr als 1800 Kunden in der Banken- und Versicherungsbranche vertreten. Mit der Unterstützung der Ressourcen und des Know-hows von Vencora wird sich CREALOGIX weiterhin auf die Entwicklung innovativer Lösungen und eine verbesserte Marktpräsenz konzentrieren und seine Wettbewerbsfähigkeit stärken.



Es gibt eine gute Übereinstimmung zwischen Vencora und CREALOGIX. Beide Unternehmen verfügen über eine auf Werten basierende Kultur mit einem kontinuierlichen Fokus auf Investitionen in ihre Mitarbeitende, eine internationale Präsenz, eine Geschichte der Akquisition von Unternehmen mit langfristiger Ausrichtung und einen grossen Erfahrungsschatz in der Übernahme von Softwareunternehmen im Banken- und Finanzdienstleistungssektor. Constellation Software Inc. verfügt über eine breite Erfahrung von über 25 Jahren im Softwaregeschäft und ein Portfolio von über 1200 Softwareunternehmen.



Die Spezialisierung von CREALOGIX auf Software für vertikale Märkte, sein internationales Vertriebsnetz und seine Geschichte erfolgreicher Akquisitionen machen das Unternehmen zu einem guten Partner für Vencora. Vencoras dezentralisiertes Geschäftsmodell bietet Softwareunternehmen in vertikalen Märkten die Möglichkeit, ihre Unabhängigkeit zu bewahren und sich auch nach der Übernahme auf die Bedürfnisse von Kunden und Mitarbeitenden zu konzentrieren. Die Geschäftskontinuität und die Qualität der Dienstleistungen des Unternehmens bleiben erhalten, und das Vertrauen der Kunden wird gestärkt.



Das Angebot und das SPA mit den veräussernden Aktionären stehen unter dem Vorbehalt des Erhalts der behördlichen Genehmigungen in bestimmten Ländern und anderer üblicher Bedingungen. Die wichtigsten Bedingungen des Angebots sind in der Vorankündigung dargelegt, die unter https://docshare-red.vercel.app abrufbar ist.



Vencora geht davon aus, dass CREALOGIX bei der SIX Exchange Regulation AG die Dekotierung der CREALOGIX-Aktien in Übereinstimmung mit dem Kotierungsreglement der SIX Exchange Regulation AG in der jeweils gültigen Fassung beantragen wird.



Es wird derzeit erwartet, dass der Angebotsprospekt mit den vollständigen Angebotsbedingungen am oder um den 1. Dezember 2023 veröffentlicht wird und dass die Angebotsfrist am oder um den 18. Dezember 2023 beginnt und am oder um den 18. Januar 2024 endet. Den Inhaberinnen und Inhabern von CREALOGIX-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlagen sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen über das Angebot enthalten. Exemplare des Angebotsprospekts werden von der UBS AG kostenlos zur Verfügung gestellt. UBS AG ist als Angebotsmanager für das öffentliche Übernahmeangebot tätig. Medienkontakte:



CREALOGIX:

Manuela Wanzek

Head of Group Marketing & Communication

manuela.wanzek@crealogix.com Über Vencora



Als operative Unternehmensgruppe der Constellation Software Inc. mit Hauptsitz in Toronto erwirbt, stärkt und entwickelt Vencora Technologieunternehmen im vertikalen Markt des Banken-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungssektors. Vencora ist in 70 Ländern mit 15 kollaborativen Marken, mehr als 1300 Mitarbeitern und mehr als 1800 Kunden in der Banken- und Versicherungsbranche vertreten. Bei Vencora bauen wir Legenden auf und bewahren Vermächtnisse. Vencora bietet neu erworbenen Unternehmen Geschäftsgelegenheiten und die Ressourcen, um diese zu verfolgen. Wir konzentrieren uns darauf, eine starke Familie von Finanzdienstleistungs-Softwareunternehmen zusammenzubringen, die wachsen und weiterhin im besten Interesse ihrer Kunden und Mitarbeitenden handeln können. Bei Vencora geht es darum, Unternehmen in den Märkten, in denen sie konkurrieren, zu stärken und ihnen Wachstum zu ermöglichen - sei es durch organische Massnahmen wie neue Initiativen und Produktentwicklung, durch das Tagesgeschäft oder durch ergänzende Übernahmen.



Weitere Informationen finden Sie unter vencora.com .



Über CREALOGIX



CREALOGIX ist ein weltweit führender Anbieter digitaler Technologie für Banken und ein Swiss Fintech 100-Unternehmen. Seit 25 Jahren unterstützt CREALOGIX weltweit führende Banken und Vermögensverwaltungsfirmen. CREALOGIX bietet ihnen fundiertes Branchenwissen und innovative Technologien.



Weitere Informationen finden Sie unter crealogix.com .



