CO2-BEPREISUNG - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat der Bundesregierung nach dem Verfassungsurteil zur Haushaltspolitik geraten, in der Klimapolitik stärker als bisher auf die CO2-Bepreisung zu setzen. "Statt auf Ordnungsrecht und Förderprogramme zu setzen, sollte man die CO2-Bepreisung stärken und die Härten über ein Klimageld abfedern", sagte Grimm der Rheinischen Post. "Außerdem sollte man die Abschaffung der EEG-Umlage auf keinen Fall rückgängig machen, die die Elektrifizierung attraktiver macht", sagte das Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. (Rheinische Post)

STREIKRECHT - Der Wirtschaftsflügel von CDU und CSU fordert vor dem Hintergrund des kurzfristig angekündigten Ausstands bei der Deutschen Bahn durch die Lokführergewerkschaft GDL Einschränkungen beim Streikrecht. "Streiks im unmittelbaren zeitlichen Umfeld bundesweiter Feiertage sind vor dem Hintergrund der Bedeutung dieser Tage für unser Land unverhältnismäßig, wenn diese Streiks primär zu Belastungen bei unbeteiligten Dritten führen, und sollten entsprechend untersagt werden", heißt es in einem Beschlusspapier des Bundesvorstands der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), das Welt vorliegt. Eine weitere Forderung lautet, dass Streiks, auch Warnstreiks, im Bereich der kritischen Infrastruktur "nur nach einem verbindlichen abgeschlossenen Schlichtungsverfahren durchgeführt werden" dürften. (Welt)

HELIKOPTER-DEAL - Der geplante Kauf von leichten Kampfhubschraubern von Airbus wird teurer als geplant. Nach Recherchen von Business Insider hat sich die Bundeswehr mit dem Konzern auf den Kauf von bis zu 82 H145M-Hubschraubern für das Heer geeinigt, zahlt dafür aber nicht die veranschlagten 1,8 Milliarden Euro, sondern 400 bis 500 Millionen Euro mehr. Das geht aus Regierungsunterlagen hervor. Eine entsprechende 25-Millionen-Euro-Vorlage für das Parlament liegt nach Informationen von Business Insider aktuell zur Überprüfung im Bundesfinanzministerium. Noch in diesem Jahr soll der Haushaltsausschuss des Bundestags darüber entscheiden - wahrscheinlich am 13. Dezember, in der letzten Sitzung vor Jahresende. (Business Insider)

