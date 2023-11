Dritte Konsultationsphase endet am 30. November 2023

Leitlinien und künftige öffentliche Konsultationen betreffen sonstige fachliche Fragen, Verwaltung und berechtigte erstattungsfähige Steuergutschriften (QRTCs)

Bermudas Regierung will Kosten senken und die Attraktivität Bermudas als Arbeits- und Wohnstandort steigern

Die Regierung von Bermuda hat heute ein drittes öffentliches Konsultationspapier zur vorgeschlagenen Einführung einer Körperschaftsteuer (Corporate Income Tax, CIT) veröffentlicht. Diese soll für Unternehmen auf den Bermudas gelten, die Teil einer multinationalen Unternehmensgruppe (Multi National Enterprise, MNE) mit einem Jahresumsatz von mindestens 750 Millionen Euro sind.

Seit 2021 haben sich mehr als 140 Länder, darunter auch die Bermudas, an die internationalen Steuervorschriften angeglichen, um einheitliche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Die vorgeschlagene Körperschaftsteuerregelung würde Bermudas kontinuierliches Engagement für globale Compliance und Transparenz verstärken und seine internationale Wettbewerbsposition beibehalten. Darüber hinaus ist kürzlich die Steuerreformkommission von Bermuda von der Regierung beauftragt worden, Vorschläge zur Anpassung bestehender Steuern zu prüfen und auszuarbeiten, um die Lebens- und Arbeitskosten auf den Bermudas zu senken.

Das Finanzministerium hat bereits im August bzw. Oktober zwei öffentliche Konsultationen über die Einführung einer Körperschaftsteuer im Jahr 2023 durchgeführt.

Als Ergebnis der Konsultationsrückmeldungen würde der aktuelle Vorschlag eine Körperschaftsteuer einführen, die eine gedeckte Steuer im Sinne der GloBE-Regeln der OECD wäre. Mit diesem Ansatz sollen zusätzliche Steuern minimiert werden, die für multinationale Unternehmen aus Bermuda in anderen Ländern, in denen sie tätig sind, anfallen. Die CIT-Gesetzgebung wird voraussichtlich im Januar 2025 in vollem Umfang in Kraft treten, sodass multinationale Unternehmen Zeit haben, sich darauf einzustellen.

Die Regierung hat einen gesetzlichen Steuersatz von 15 vorgeschlagen und entwickelt ein solides Programm für berechtigte erstattungsfähige Steuergutschriften (Qualified Refundable Tax Credits, QRTCs), um Bermudas Attraktivität aufrecht zu erhalten. Investitionen von Unternehmen, die die QRTC-Anforderungen erfüllen, werden Bermuda durch die Entwicklung von Arbeitskräften und Investitionen in von der Regierung angestrebte Schlüsselbereiche wie Infrastruktur, Nachhaltigkeit, Innovation und Wohnungsbau zugutekommen.

Dieses dritte Konsultationspapier enthält einen exemplarischen Gesetzentwurf zur Körperschaftsteuer, um den Beteiligten einen umfassenden Überblick über die vorgeschlagene Politik zu geben. Bestimmte Aspekte des Gesetzes werden im Jahr 2023 durch Leitlinien geklärt und in Verordnungen, die im Jahr 2024 und danach veröffentlicht werden sollen, erweitert. Vor der Einbringung in das Parlament können weitere Änderungen am Gesetzesentwurf vorgenommen werden, einschließlich solcher, die auf die Rückmeldungen im Rahmen dieser Konsultation eingehen. Es wird erwartet, dass die Gesetzgebung im Dezember 2023 im Parlament debattiert wird.

"Mit Beginn dieser dritten Konsultationsphase muss man wiederholen, dass dies die grundlegendste Steuerreform in der Geschichte Bermudas sein wird", sagte Premier- und Finanzminister David Burt JP, MP. "Die Regierung legt bei der weiteren Ausarbeitung dieser Gesetzgebung großen Wert darauf, von den Interessengruppen der Wirtschaft und der Öffentlichkeit zu hören. Die Regierung hat im Rahmen der vorangegangenen Konsultationen zahlreiche Rückmeldungen erhalten, die den Vorschlag zu einer umfassenden und soliden gesetzlichen Regelung ausbauen, die die Regierung umsetzen kann.

Die Einführung der Körperschaftsteuer, die nur für große multinationale Unternehmen gelten wird, parallel zur laufenden Tätigkeit unserer neu eingesetzten Steuerreformkommission, wird es der Regierung ermöglichen, ihrer Verpflichtung nachzukommen, die Lebens- und Geschäftskosten in Bermuda zu senken, was sowohl den Einwohnern als auch den Unternehmen Bermudas zugutekommt. Sie erfüllt auch die Verpflichtung Bermudas, sich an der globalen Mindeststeuerinitiative zu beteiligen, die weltweit umgesetzt wird. Ich freue mich auf die Einführung der neuen Steuerregelung in Bermuda, die sowohl den Ruf Bermudas stärken als auch seine Wettbewerbsfähigkeit als florierendes internationales Wirtschaftszentrum erhalten wird."

Die dritte Konsultationsphase beginnt am 15. November 2023. Alle Kommentare sollten bis zum 30. November 2023 eingereicht werden.

Weitere Informationen unter: https://forum.gov.bm/en/ oder: https://www.gov.bm/.

Veröffentlicht durch die Regierung von Bermuda (https://www.gov.bm)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231115640398/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medien

Honey S. Adams

hsadams@gov.bm



Feedback zur Konsultation

Collin J. Anderson

cjanderson@gov.bm