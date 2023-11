Viersen (ots) -Der "Blaue Engel" ist ein Umweltzeichen und ein Umweltgütesiegel, das in Deutschland vergeben wird. Der "Blaue Engel (https://www.blauer-engel.de/)" ist seit über 45 Jahren das Umweltzeichen der Bundesregierung. Unabhängig werden umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen ausgezeichnet. Der "Blaue Engel" dient als Orientierung beim Einkauf.Die Kriterien für die Vergabe der Auszeichnung werden regelmäßig aktualisiert, um sich den ändernden Umweltstandards gerecht zu werden. Produkte und Dienstleistungen aus verschiedenen Branchen können mit dem "Blauen Engel" ausgezeichnet werden.An dieser Stelle möchten wir die erste Stempelreihe vorstellen, die der "Blaue Engel" ausgezeichnet hat. Er handel sich um die Printy 4.0 Reihe von Trodat® (https://www.blauer-engel.de/de/produkte/original-trodat-printy-4-0-4910-4911-4912-4913-4914-4915-eco-grau-und-eco-schwarz). Hieruntern fallen die Produkte von Trodat® mit den Produktbezeichnungen 4910, 4911, 4912, 4913, 4914 und 4915 (Produktinformationen - PDF (https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/pdf_uploads/DE-DE_Datasheet_4910-4915%20PRINTY%204.0,%20ECO%20SCHWARZ%20+%20ECO%20GRAU,%20KISSEN%20SCHWARZ.pdf)). Diese unterscheiden sich insbesondere durch ihre Größe.Die weltweit beliebten Kunststoffstempel der Printy 4.0 Serie wurden gemäß den strengen Kriterien der UZ-200 auf umweltfreundliche Produkteigenschaften geprüft. Der Selbstfärbestempel aus recycelten Kunststoff zeichnet sich nicht nur als Symbol für Individualität aus, sondern glänzt besonders durch seinen ökologischen Ansatz.Für Trodat® ist es entscheidend, alle Möglichkeiten des verantwortungsvollen Umgangs mit Rohstoffen und der Reduktion von CO2 bei der Entwicklung und Produktion von Stempeln zu nutzen. Der Printy 4.0 reduziert im Vergleich zum Vorgängermodell bereits in der Herstellung den CO2-Ausstoß um bis zu 49 Prozent.Bereits in der Vergangenheit hat das österreichische Familienunternehmen Trodat® sein Engagement für Nachhaltigkeit unter Beweis gestellt. Gemäß der Trodat® Vision, die nachhaltige Stempellösungen weltweit fördert, sind auch künftig zahlreiche Nachhaltigkeitsaktivitäten geplant.Die innovativen Stempel sind ab sofort bei www.stempelservice.de erhältlich.Pressekontakt:Stempelservice.deSittarder Straße 2841748 Vierseninfo@stempelservice.deOriginal-Content von: Stempelservice.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172561/5650137