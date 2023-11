NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 39 Euro gesenkt. Für den Chemiekonzern habe gerade erst ein langer Weg in bessere Zeiten begonnen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht zwei große Probleme für die Mittelfristziele: Die hohe Abhängigkeit von sehr energieintensiver Chemieproduktion und anhaltende Probleme bei den Margen für Downstream-Chemikalien./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 13:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

