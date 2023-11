Die Flughafen-Wien-Gruppe verbuchte in den ersten neun Monaten Umsätze in Höhe von 699,4 Mio. Euro, was einem Anstieg um 37,7 Prozent entspricht. Treiber waren vor allem der deutliche Passagierzuwachs und dadurch höhere passagier- und aircraftbezogene Erlöse sowie verbesserte Center- & Hospitality Management Umsätze und Parkerträge, so das Unternehmen. Das EBITDA erhöhte sich im Vorjahresvergleich auf 332,2 Mio. (vs. 256,0 Mio. Euro) und das EBIT stieg auf 234,9 Mio. Euro (vs. 150,1 Mio. Euro). Das Periodenergebnis vor Minderheiten ist auf 173,3 Mio. Euro gestiegen (vs. 109,3 Mio. Euro). Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit erhöhte sich auf 286,1 Mio. Euro (Q1-3/2022: 234,6 Mio. Euro). Die Guidance wird bestätigt: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...