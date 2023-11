Nach dem Anstieg des DAX um mehr als 1.000 Punkte binnen drei Wochen lassen es die Anleger am Donnerstag erst einmal langsamer angehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 15.733 Punkte. Im Fokus stehen auch am Donnerstag einige Quartalszahlen.So berichtete bereits am Vorabend das Biotech-Unternehmen Morphosys, HelloFresh kappte seine Prognose. Während Morphosys deutlich zulegen konnte - das Unternehmen hat die Bekanntgabe der ...

