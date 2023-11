Wiesbaden - Der Umsatz im deutschen Gastgewerbe ist im September 2023 gegenüber August kalender- und saisonbereinigt real um 2,0 Prozent und nominal um 2,6 Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Donnerstag mitteilte, verzeichnete die Branche im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Umsatzrückgang von real 1,9 Prozent und nominal einen Umsatzanstieg von 3,7 Prozent.



Gegenüber September 2019, dem Vergleichsmonat vor Ausbruch der Corona-Pandemie, wies der Gastgewerbeumsatz ein reales Minus von 10,5 Prozent auf. Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten im September 2023 gegenüber August ein reales kalender- und saisonbereinigtes Umsatzplus von 0,2 Prozent, womit der Umsatz 3,1 Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom September 2019 lag, so das Bundesamt weiter. In der Gastronomie stieg der reale kalender- und saisonbereinigte Umsatz im September 2023 im Vormonatsvergleich um 1,9 Prozent, er war damit aber 12,6 Prozent niedriger als im September 2019.

