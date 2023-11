Der Software- und IT-Dienstleister Crealogix soll vom Mitbewerber Vencora UK Limited übernommen werden. Die Briten offerieren 60 Franken je Crealogix-Aktie in bar. Damit würde Crealogix mit 84 Mio Franken bewertet.Zürich - Der Software- und IT-Dienstleister Crealogix soll vom Mitbewerber Vencora UK Limited übernommen werden. Die Briten offerieren 60 Franken je Crealogix-Aktie in bar. Zuletzt hatten die Papiere bei 49,80 Franken geschlossen. Damit würde Crealogix mit 84 Millionen Franken bewertet. Der Verwaltungsrat von Crealogix empfiehlt, die Offerte anzunehmen, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit.

