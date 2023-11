DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Inmitten bilateraler Spannungen und internationaler Großkrisen haben sich US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping zum ersten Mal seit einem Jahr wieder getroffen. Biden empfing Xi am Mittwoch mit einem Handschlag auf dem Landsitz Filoli nahe der kalifornischen Stadt San Francisco zu einem mehrstündigen Gespräch.

Das Treffen am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) sollte einer Verbesserung der Beziehungen der rivalisierenden Wirtschafts- und Militärmächte dienen. Themen waren auch der Nahost-Krieg und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Zwischen Peking und Washington gibt es eine Reihe von Konfliktfeldern, vom Handel und die Mikrochip-Produktion über Menschenrechte bis hin zum Streit um Taiwan, das China als abtrünnige Provinz ansieht und sich notfalls mit Gewalt wieder einverleiben will.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 217.000 Import- und Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: -7,5 zuvor: -9,0 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober Industrieproduktion PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,3 zuvor: 79,7

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.515,75 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.862,50 -0,2% Nikkei-225 33.424,41 -0,3% Hang-Seng-Index 17.884,32 -1,1% Kospi 2.487,81 +0,0% Shanghai-Composite 3.056,52 -0,5% S&P/ASX 200 7.058,40 -0,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - In Tokio stehen Konjunkturdaten im Fokus. Die japanischen Exporte sind im Oktober zwar einen Tick stärker als erwartet gestiegen, die Ausfuhren nach China sanken indessen aber um 4,0 Prozent. In Hongkong und auf dem chinesischen Festland weisen Immobilienaktien nach der Veröffentlichung von Daten zu den Hauspreisen für Oktober Verluste auf. Die Preise für neue Eigenheime sind im Oktober etwas schneller gefallen, was die anhaltende Schwäche des chinesischen Immobiliensektors trotz der Bemühungen der Regierung, den Abschwung umzukehren, widerspiegelt. China Evergrande verbilligen sich um 1,8 Prozent, Longfor und China Vanke verlieren 0,6 bzw. 1,1 Prozent. Die Aktie von Lenovo gibt um 2,2 Prozent nach. Der weltgrößte PC-Hersteller hat im zweiten Geschäftsquartal einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet, jedoch die Markterwartung übertroffen. Auch der Umsatz gab nach. An der Börse in Sydney ging es um 0,7 Prozent nach unten. Unter den Einzelwerten stiegen GrainCorp um 1,8 Prozent, nachdem das Unternehmen trotz eines Gewinnrückgang an der Zahlung einer Dividende festhält. Sonic Health gaben um 4,2 Prozent nach. Das Unternehmen kauft in den USA einen Anbieter von Medizintechnik für 150 Million US-Dollar. Seven Group hat seine Gewinnprognose angehoben. Die Aktie gewann 1,3 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Cisco Systems fielen um 11 Prozent, nachdem der Netzwerkausrüster seine Umsatzprognose für das laufende Jahr gesenkt hat. Cisco Palo Alto Networks gaben 5,7 Prozent nach. Das Cybersicherheits-Unternehmen hat im ersten Geschäftsquartal einen Gewinn und Umsatz verzeichnet, die über den Markterwartungen lagen. Bei den Billings konnte das Unternehmen jedoch nicht überzeugen. Die Prognosen für das laufende Quartal und dem Geschäftsjahr 2024 blieben hinter den Erwartungen zurück. M/I Homes stiegen um 0,6 Prozent, nachdem das Bauunternehmen sein Aktienrückkauf-Programm um 100 Millionen Dollar aufgestockt hat. Maxeon Solar Technologies (-8,2%) hat erneut seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Die Zahlen für das dritte zeigten einen Rückgang bei Umsatz und Auslieferungen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.991,21 +0,5% 163,51 +5,6% S&P-500 4.502,88 +0,2% 7,18 +17,3% Nasdaq-Comp. 14.103,84 +0,1% 9,46 +34,8% Nasdaq-100 15.817,18 +0,0% 4,70 +44,6% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 0,993 Mrd 1,059 Mrd Gewinner 1.587 2.667 Verlierer 1.275 254 Unverändert 88 34

Etwas fester - Nachdem die niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten am Vortag die Hoffnungen bestärkt hatten, dass der Zinsgipfel erreicht ist, wurden niedriger ausgefallene Erzeugerpreise als Bestätigung aufgefasst. Dazu kam als positiver Impuls, dass auf politischer Seite ein Shutdown abgewendet wurde. Target verteuerten sich um 17,8 Prozent. Der Einzelhändler hatte einen geringeren Umsatzrückgang berichtet als befürchtet. Getty Images verloren 1,6 Prozent. Die Bildagentur hatte den Ausblick für 2023 gesenkt, unter anderem wegen des Streiks in Hollywood.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,92 +8,0 4,84 49,8 5 Jahre 4,52 +7,9 4,45 52,4 7 Jahre 4,57 +9,5 4,47 59,8 10 Jahre 4,54 +9,5 4,44 65,8 30 Jahre 4,69 +6,5 4,62 71,9

Bei den Renditen am US-Anleihemarkt kam es zu einer Gegenbewegung nach dem Absturz am Dienstag. Händler sprachen dennoch von Zuversicht, dass die Fed die Zinsen nicht noch weiter anheben wird, und dass die Wetten auf einen baldigen Übergang zu Zinssenkungen zunähmen angesichts von Signalen einer sich abschwächenden Konjuntur.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:35 % YTD EUR/USD 1,0839 -0,1% 1,0849 1,0707 +1,3% EUR/JPY 164,04 -0,0% 164,12 162,34 +16,9% EUR/GBP 0,8745 +0,1% 0,8735 0,8706 -1,2% GBP/USD 1,2394 -0,2% 1,2419 1,2299 +2,5% USD/JPY 151,34 +0,0% 151,27 151,62 +15,4% USD/KRW 1.295,97 -0,7% 1.305,14 1.328,62 +2,7% USD/CNY 7,2573 +1,3% 7,1658 7,2939 +5,2% USD/CNH 7,2615 +0,1% 7,2576 7,3009 +4,8% USD/HKD 7,8059 -0,0% 7,8068 7,8071 -0,1% AUD/USD 0,6480 -0,4% 0,6509 0,6370 -4,9% NZD/USD 0,5985 -0,6% 0,6022 0,5874 -5,8% Bitcoin BTC/USD 37.435,88 -0,8% 37.720,16 36.689,50 +125,5%

Der Dollar erholte sich etwas von den heftigen Vortagesverlusten, gestützt von steigenden US-Marktzinsen. Der Dollarindex legte um 0,4 Prozent zu, nachdem er nach den niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten am Vortag um 1,5 Prozent eingeknickt war.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,07 76,66 -0,8% -0,59 -1,6% Brent/ICE 80,64 81,18 -0,7% -0,54 -1,2%

Für die Ölpreise ging es um bis zu 2,2 Prozent nach unten. Die wöchentlichen Öllagerdaten hatten einen deutlichen Aufbau gezeigt. Schon am späten Dienstag hatten Branchendaten auf einen Anstieg der Lagerbestände hingedeutet.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.964,83 1.959,31 +0,3% +5,52 +7,7% Silber (Spot) 23,51 23,53 -0,1% -0,02 -1,9% Platin (Spot) 901,18 900,00 +0,1% +1,18 -15,6% Kupfer-Future 3,71 3,72 -0,3% -0,01 -2,7%

Der Goldpreis (-0,3%) litt etwas unter dem steigenden Dollar und den zulegenden Marktzinsen.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

HAUSHALTSPOLITIK USA

Angesichts der Frist für die Finanzierung der US-Regierung an diesem Wochenende haben sich die Abgeordneten beider Parteien darauf geeinigt, einen kurzfristigen republikanischen Plan zu unterstützen, der den Status quo bis Anfang nächsten Jahres verlängert, anstatt einen weiteren erbitterten Kampf über Ausgaben und politische Prioritäten zu führen. Der US-Senat billigte den Vorschlag mit 87 zu 11 Stimmen. Der Gesetzentwurf wird nun US-Präsident Joe Biden zur Unterschrift vorgelegt.

KONJUNKTUR JAPAN

- Exporte Okt +1,6% (PROGNOSE: +1,5%) gegenüber Vorjahr

- Importe Okt -12,5% gegenüber Vorjahr

- Handelsbilanz Okt Defizit 662,5 Mrd JPY (PROGNOSE: Überschuss 20 Mrd JPY)

CISCO SYSTEMS

hat seine Umsatzprognose für das laufende Jahr gesenkt hat. Der Netzwerkausrüster rechnet nun mit einem Gesamtjahresumsatz von 53,8 bis 55 Milliarden Dollar. Zuvor lag die Prognose noch bei 57 bis 58,2 Milliarden Dollar. Cisco hat im ersten Geschäftsquartal, das am 28. Oktober endete, einen Umsatzanstieg von 7,6 Prozent verzeichnet. Der Gewinn kletterte auf 3,64 Milliarden Dollar oder 89 Cents pro Aktie, verglichen mit 2,67 Milliarden Dollar oder 65 Cents pro Aktie im Vorjahresquartal.

SPACEX

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 16, 2023 01:40 ET (06:40 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.