DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
EQS GROUP AG NA O.N. EUR DE0005494165 16.11.2023 08:50 CET
START OF TRADING ACCORDING TO REGULAR SCHEDULE
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