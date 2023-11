Es würde bedeuten, "dass uns der Fußboden weggezogen wird, auf dem wir versuchen, die wirtschaftliche Situation in Deutschland zu stabilisieren", so Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck noch im Juni. Nicht nur deswegen bin ich jetzt umso gespannter zu sehen, wie dieser sonst schon so glücklose Robert Habeck den Karren aus dem Dreck zieht, in den er ihn selbst gemeinsam mit seinen Koalitionären gefahren hat. In kurzer Abfolge hat das Bundesverfassungsgericht ihm und der Ampel nun schon zum zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...