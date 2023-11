München (ots) -Der Arbeitsmarkt in Deutschland befindet sich in seiner größten Transformation seit Beginn des 21. Jahrhunderts!Alle sprechen von "New Work", "New Normal", "New irgendwas". Auf LinkedIn überschlagen sich selbsternannte Influencer und Experten mit guten Ratschlägen und der sogenannte "War for Talents" ist in vollem Gange. Aber den gibt es inzwischen auch schon seit über 25 Jahren und er wird in regelmäßigen Abständen durchs Dorf getrieben. Nur dieses Mal ist es anders, dieses Mal ist der "War for Talents" gekommen, um zu bleiben. Man könnte auch sagen: Nie war er so nachhaltig wie heute!Davon betroffen sind fast ausnahmslos alle Berufssparten und der zeitliche sowie finanzielle Aufwand für das Halten und Gewinnen von Arbeitskräften wird erheblich erhöht. Zudem wird der "War for Talents" dauerhaft befeuert durch den demographischen Wandel, den Deutschland aktuell und in den nächsten Jahren durchlebt."Ein Großteil der heute Erwerbstätigen gehört zur Generation der Babyboomer und geht in den nächsten rund 15 Jahren in den Ruhestand. (...) Die Zahl der Menschen im Erwerbsalter (von 20 bis 66 Jahren) wird in den kommenden Jahren weiterhin stetig abnehmen. (...) Selbst bei hoher Nettozuwanderung - also einem hohen positiven Saldo aus Zu- und Fortzügen - würde es bis Mitte der 2030-er Jahre zu einer Abnahme um 1,6 Millionen erwerbstätigen Personen kommen. Bei niedriger Nettozuwanderung könnte die Zahl der Erwerbstätigen sogar um 4,8 Millionen Personen sinken."*Statistisches Bundesamt, 2023Um diesem dauerhaften Personalmangel erfolgreich begegnen zu können, benötigt ein Unternehmen individuell zugeschnittene Lösungsansätze und keinen "One Size fits All"-Ansatz. Jeder Mensch ist letztendlich ein Individuum mit unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen.Nur durch die gezielte Ansprache der individuellen Interessen und Bedürfnisse wird es möglich sein, dem fortschreitenden Personalmangel erfolgreich entgegenzuwirken. Mit dem Konzept "ERFOLGSFAKTOR MENSCH" unterstützt die Münchener Managementberatung MOONROC Advisory Partners ihre Mandanten bei der Erarbeitung von passgenauen Lösungen.ERFOLGSFAKTOR MENSCH - Die richtigen Hebel erkennen, um Arbeitskräfte dauerhaft zu bindenUnternehmen müssen neue Wege gehen, um Grundlagen für ein erfolgreiches Personalmanagement zu schaffen. Auch der Personalexperte Prof. Dr. Gunter Olesch ist sich im Gespräch mit MOONROC sicher: "(...) aus dem klassischen Human Resources muss ein modernes Human Relations werden."Bei der Stärkung der Arbeitgeberposition setzt MOONROC mit ERFOLGSFAKTOR MENSCH auf bereichsübergreifende Handlungsschwerpunkte und somit auf ein Arbeitsumfeld, welches die Leistungsbereitschaft der am Erfolg beteiligten Menschen fördert.Teams benötigen die richtigen Rahmenbedingungen, um wirksam zum Erfolg des Unternehmens beitragen zu können. Anhand eines strukturierten Modells wird der Reifegrad des Unternehmens innerhalb der jeweiligen Schwerpunktfelder (z.B. Zweck & Zielklarheit, Kultur & Werte, Leadership) ermittelt und in Relation zu anderen Unternehmen gestellt. Das daraus resultierende Ergebnis ermöglicht die Bewertung eines Unternehmens in Bezug auf Arbeitgeberattraktivität sowie eine Ableitung entsprechender Verbesserungspotentiale.Die Verantwortung für ein attraktives Arbeitsumfeld wird dabei nicht delegiert. Das Top-Management ist für den Start und die Umsetzung der identifizierten Verbesserungspotentiale verantwortlich. Zudem werden auch alle relevanten Stakeholder (Aufsichtsrat, Betriebsrat, Mitarbeiter) frühzeitig einbezogen, um das Vorhaben erfolgreich zu realisieren.ERFOLGSFAKTOR MENSCH liefert Antworten auf die wichtigen Fragen zur Mitarbeiterbindung bzw. -gewinnung und zeigt dem Management konkrete Handlungsempfehlungen auf. Dadurch können positive Veränderungen in der Zusammenarbeit, Zufriedenheit und Motivation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gezielt stattfinden.Sie möchten mehr zu ERFOLGSFAKTOR MENSCH erfahren? Dann wenden Sie sich gerne an uns!Weitere Informationen finden Sie hier.Quellen:* Statistisches Bundesamt (Destatis). (2023). Demografischer Wandel. https://www.destatis.de/DE/Im-Fokus/Fachkraefte/Demografie/_inhalt.htmlPressekontakt:MOONROC Advisory GmbHSteinsdorfstraße 14 | 80538 MünchenSophie Etscheid+49 (0) 151 42 20 29 20s.etscheid@moonroc.dewww.moonroc.deOriginal-Content von: MOONROC Advisory Partners GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152921/5650160